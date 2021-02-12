В Германии работают над созданием уникального трамвая Clean Air Tram, который будет очищать воздух во время движения. Автором соответствующего концепта является студент из города Киль.

Трамвай разрабатывают в рамках проекту инновационного общественного транспортного средства. Идею представило дизайнерское бюро Эрика Манц-Хансена.

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Особенность интерьера будет заключаться в том, что для его оформления планируют использовать антимикробные материалы. Трамвай станет большим мобильным очистителем воздуха в городе Киль.

Благодаря специальным устройствам во время поездки он будет улавливать частицы пыли размером до 2,5 микрон. Отметим, что 1 вагон такого трамвая сможет перевозить до 20 пассажиров.

Проект немецкого трамвая Clean Air Tram / Фото Mantz Hansen​

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