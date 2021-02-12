Студент придумал уникальный трамвай, который будет очищать воздух: фото проекту
В Германии работают над созданием уникального трамвая Clean Air Tram, который будет очищать воздух во время движения. Автором соответствующего концепта является студент из города Киль.
Источник:Railway Supply
Трамвай разрабатывают в рамках проекту инновационного общественного транспортного средства. Идею представило дизайнерское бюро Эрика Манц-Хансена.
Поражает В аэропорту Гонконга 200-метровый мост переместили за 5 часов: впечатляющее видео
Особенность интерьера будет заключаться в том, что для его оформления планируют использовать антимикробные материалы. Трамвай станет большим мобильным очистителем воздуха в городе Киль.
Благодаря специальным устройствам во время поездки он будет улавливать частицы пыли размером до 2,5 микрон. Отметим, что 1 вагон такого трамвая сможет перевозить до 20 пассажиров.
Проект немецкого трамвая Clean Air Tram / Фото Mantz Hansen
Другие инновации в транспортной сфере
- В США представили летающий автомобиль HEXA, над его созданием работала компания Lift Aircraft. Разработчики заверили, что за 15 минут он сможет преодолевать 16 до 24 километров.
- Ранее компания Alauda Aeronautics показала первый полноразмерный летучий гоночный электромобиль Airspeeder Mk3. Он будет развивать скорость до 120 километров в час.
- Турецкие разработчики представили беспилотный электроавтобус Otonom Atak Electric. Его коммерческое производство обещают запустить в ближайшее время.
- Первый в мире аэропорт для летающих такси и беспилотников построят в Великобритании. Инновационный объект Air-One может заработать еще до конца 2021 года.
Поделиться новостью
-
Благодаря инновациям в 2020 году ДТЭК Нефтегаз увеличил добычу газа на 11%26 января , 11:22
-
Продемонстрировали, как АН-124 "Руслан" взлетает с заснеженного аэродрома: мощное видео11 февраля , 15:40
-
Как работают солнечные электростанции зимой: рассказываем на примере ДТЭК Никопольская СЭС9 февраля , 12:58