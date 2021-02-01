Первый в мире: где построят аэропорт для летающих такси и дронов доставки – видео
Первый в мире городской специализированный аэропорт для беспилотников и воздушных такси появится в Великобритании. Амбициозный проект получил название Air-One.
Источник: Urban Air Port
Urban Air Port победил в конкурсе Future Flight Challenge, проведенном британским правительством. Air-One может стать первым аэропортом такого типа в мире.
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Строительство намерены развернуть в городе Ковентри. Рядом расположены большая транспортная магистраль, торгово-офисный комплекс, а также железнодорожная станция.
Где расположен город Ковентри в Великобритании: смотрите на карте
Заметим, что Hyundai Motor Group выступила партнером Urban Air Port. Поэтому вероятнее всего, что летающие авто компании одними из первых начнут пользоваться инновационным аэропортом.
Преимущества проекта
Urban Air Port сократит пробки, снизит загрязнение воздуха и поможет достичь будущего без выбросов углерода. Ведь летательные аппараты, которые там будут обслуживать, будут электрическими.
Что известно о проект Air-One: смотрите видео WION
Кроме этого, в Urban Air Port планируют, что энергию для собственных нужд и зарядки мультикоптеров Air-One будет получать от солнечных батарей на внешних поверхностях.
"Новый мир воздушных перевозок"
"Раньше летающие авто были футуристическим полетом фантазии. Air-On откроет новый мир воздушных перевозок с нулевым уровнем выбросов", – подчеркнул Рики Сандху, основатель Urban Air Port.
Автомобилям нужны дороги. Поездам нужны рельсы. Самолетам нужны аэропорты. Мы поможем Великобритании стать лидером в совершенно новой глобальной экономике,
– убежден он.
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