Первый в мире городской специализированный аэропорт для беспилотников и воздушных такси появится в Великобритании. Амбициозный проект получил название Air-One.

Источник: Urban Air Port

Urban Air Port победил в конкурсе Future Flight Challenge, проведенном британским правительством. Air-One может стать первым аэропортом такого типа в мире.

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Строительство намерены развернуть в городе Ковентри. Рядом расположены большая транспортная магистраль, торгово-офисный комплекс, а также железнодорожная станция.

Площадь Air-One будет на 60% меньше, чем, например, вертолетная площадка. Благодаря инновационной модульной конструкции для установки объектов требуются считанные дни. Urban Air Port не называет конкретных сроков завершения строительства. Однако там надеются, что это удастся сделать еще до конца 2021 года.

Где расположен город Ковентри в Великобритании: смотрите на карте​

Заметим, что Hyundai Motor Group выступила партнером Urban Air Port. Поэтому вероятнее всего, что летающие авто компании одними из первых начнут пользоваться инновационным аэропортом.

Справка. Южнокорейская компания планирует создать собственный самолет eVTOL. Она поддерживает разработку Air-One в рамках плана коммерциализации своих самолетов до 2028 года.

Преимущества проекта

Urban Air Port сократит пробки, снизит загрязнение воздуха и поможет достичь будущего без выбросов углерода. Ведь летательные аппараты, которые там будут обслуживать, будут электрическими.

Что известно о проект Air-One: смотрите видео WION

Кроме этого, в Urban Air Port планируют, что энергию для собственных нужд и зарядки мультикоптеров Air-One будет получать от солнечных батарей на внешних поверхностях.

"Новый мир воздушных перевозок"

"Раньше летающие авто были футуристическим полетом фантазии. Air-On откроет новый мир воздушных перевозок с нулевым уровнем выбросов", – подчеркнул Рики Сандху, основатель Urban Air Port.

Автомобилям нужны дороги. Поездам нужны рельсы. Самолетам нужны аэропорты. Мы поможем Великобритании стать лидером в совершенно новой глобальной экономике,

– убежден он.