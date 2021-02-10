В аэропорту Гонконга провели транспортировки моста Sky Bridge. При том, что 200-метровая конструкция весит аж более 5 тысяч тонн, процесс занял лишь 5 часов.

Пешеходный мост переместили на 3,5 километра. Соответствующее видео опубликовала нидерландская компания Mammoet, которая занималась транспортировкой. К теме Китайцы показали, как перевозят морем огромную добывающую платформу: видео Процесс осуществляли, используя самоходный модульный транспортер. Задействовали 264 его осевые линии, чтобы переместить мост к месту окончательного монтажа. Сначала объект установили на перрон аэропорта, опоры забрали 10% веса. После этого мост подняли домкратом на 14,3 метра (высоту установки). Затем снова подняли и опустили в окончательное положение. Как происходило перемещение моста: смотрите видео Mammoet Что известно о Mammoet Данные из "Википедии" Это частная нидерландская компания, которая специализируется на подъеме и транспортировке крупногабаритных и тяжелых предметов.

Mammoet – компания с более чем 200-летней историей. Ее главный расположен в городе Утрехт.

Около 5 тысяч человек работают в компании по всему миру – в примерно 90 офисах и филиалах.

Сейчас Mammoet активно работает в нефтехимической промышленности, энергетическом секторе, а также в морском и гражданском строительстве.