Американская компания Lift Aircraft разработала инновационный летающий автомобиль. Транспортное средство получило название HEXA.

Беспилотник сможет преодолевать от 16 до 24 километров всего за 15 минут.

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HEXA: что известно

Корпус летающего авто полностью построен из углеродного волокна. Hexa весит всего 195 килограммов, что соответствует классификации FAA Powered Ultralight. Следовательно, для использования беспилотника не нужно получать лицензию пилота. Отмечают, что достаточно одного занятия, чтобы научиться управлять транспортным средством.

Американский летающий автомобиль HEXA / Фото Dayton 24/7 Now

18 независимых электродвигателей и винтов – все, что нужно для стабильного полета. Транспортное средство оснащено компьютером автопилота с джойстиком и семидюймовым сенсорным экраном. Hexa может безопасно летать и приземляться с неисправными 6 моторами. Кстати, БПЛА оснащен системой подушек безопасности, а на борту размещен баллистический парашют.

Первая серийная модель HEXA уже доставлена ​​в ВВС США для испытаний и сертификации. Кроме того, компания продемонстрировала тренажер, который воспроизвел полет на многороторном беспилотнике.

Тренажер летающего автомобиля HEXA / Фото Dayton 24/7 Now