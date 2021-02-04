Компания Alauda Aeronautics разработала первый полноразмерный летучий гоночный электромобиль Airspeeder Mk3.

Источник: New Atlas

Разработчики отмечают, что создание электрического летающего гоночного автомобиля является знаковым событием на этапе становления новой революции мобильности.

Интересно Канаде представили концепцию гибридного летающего автомобиля: роскошные фото

Именно конкуренция движет прогрессом, и наша гоночная серия ускоряет поступление технологий, которые изменят пассажирские перевозки в воздухе, логистику и даже усовершенствует авиационную мобильность для медицинского применения,

– отметил основатель стартапа Мэтт Пирсон.

Airspeeder Mk3 имеет электрическую силовую установку мощностью 96 кВт. Летучий электрокар будет двигаться со скоростью более 120 км/ч. На борту предусмотрено 8 трансляционных камер, 22 датчика, в частности LiDAR, радар и высотомер.

Летучий гоночный автомобиль Airspeeder Mk3 / Фото Alauda Aeronautics

Отмечается, что первые в мире гонки на электрических летучих автомобилях состоятся в этом году. Эксперты убеждены, что такие соревнование станут наиболее увлекательным и прогрессивным автоспортом на планете.

Первый в мире летающий гоночный автомобиль Airspeeder Mk3: смотрите видео