Представили первый в мире летающий гоночный автомобиль: детали
Компания Alauda Aeronautics разработала первый полноразмерный летучий гоночный электромобиль Airspeeder Mk3.
Источник: New Atlas
Разработчики отмечают, что создание электрического летающего гоночного автомобиля является знаковым событием на этапе становления новой революции мобильности.
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Именно конкуренция движет прогрессом, и наша гоночная серия ускоряет поступление технологий, которые изменят пассажирские перевозки в воздухе, логистику и даже усовершенствует авиационную мобильность для медицинского применения,
– отметил основатель стартапа Мэтт Пирсон.
Летучий гоночный автомобиль Airspeeder Mk3 / Фото Alauda Aeronautics
Отмечается, что первые в мире гонки на электрических летучих автомобилях состоятся в этом году. Эксперты убеждены, что такие соревнование станут наиболее увлекательным и прогрессивным автоспортом на планете.
Первый в мире летающий гоночный автомобиль Airspeeder Mk3: смотрите видео
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