В Анкаре представили первый беспилотный электроавтобус собственного производства. Otonom Atak Electric разработали турецкие инженеры компаний Karsan и ADASTEC.

Источник: информационное агентство "Анадолу"

Компании уже готовы запустить коммерческое производство транспортного средства.

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Потребление чистой энергии в настоящее время является приоритетным направлением во всем мире, поэтому автобус 4-го поколения Otonom Atak Electric станет нашей гордостью. Поздравляю Karsan и ADASTEC с этой разработкой,

– отметил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.



Беспилотный электроавтобус Otonom Atak Electric / Фото Karsan

Karsan – турецкая машиностроительная компания, базирующаяся в городе Акчалар. ADASTEC – турецкая технологическая компания, которая занималась разработкой программного обеспечения для Otonom Atak Electric.

Что известно об электрическом автобусе

Otonom Atak Electric – это первый в Европе и США электрический беспилотный автобус 4-го поколения. Автономное транспортное средство работает от электроаккумуляторов. Отмечается, что автобус может проходить до 300 километров на одном заряде. Инновационный автобус является практически бесшумным. Длина Otonom составляет 8 метров, он вмещает более 50 пассажиров.

Беспилотный электроавтобус Otonom Atak Electric / Фото Karsan

К слову, президент Турции заявил об амбициозных намерениях построить беспилотный электрический автобус длиной 24 метра до конца текущего года.

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Заметим, беспилотный общественный транспорт стремительно набирает популярность во всем мире. Такие автобусы уже курсируют в США, Канаде, Китае, Германии, Франции, Швеции и других странах.