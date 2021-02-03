В Турции представили беспилотный электрический автобус: чем особый
В Анкаре представили первый беспилотный электроавтобус собственного производства. Otonom Atak Electric разработали турецкие инженеры компаний Karsan и ADASTEC.
Источник: информационное агентство "Анадолу"
Компании уже готовы запустить коммерческое производство транспортного средства.
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Потребление чистой энергии в настоящее время является приоритетным направлением во всем мире, поэтому автобус 4-го поколения Otonom Atak Electric станет нашей гордостью. Поздравляю Karsan и ADASTEC с этой разработкой,
– отметил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Беспилотный электроавтобус Otonom Atak Electric / Фото Karsan
Что известно об электрическом автобусе
Otonom Atak Electric – это первый в Европе и США электрический беспилотный автобус 4-го поколения. Автономное транспортное средство работает от электроаккумуляторов. Отмечается, что автобус может проходить до 300 километров на одном заряде. Инновационный автобус является практически бесшумным. Длина Otonom составляет 8 метров, он вмещает более 50 пассажиров.
Беспилотный электроавтобус Otonom Atak Electric / Фото Karsan
К слову, президент Турции заявил об амбициозных намерениях построить беспилотный электрический автобус длиной 24 метра до конца текущего года.
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Заметим, беспилотный общественный транспорт стремительно набирает популярность во всем мире. Такие автобусы уже курсируют в США, Канаде, Китае, Германии, Франции, Швеции и других странах.
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