Студент придумав унікальний трамвай, який очищатиме повітря: фото проєкту
У Німеччині працюють над створенням унікального трамвая Clean Air Tram, який очищуватиме повітря під час руху. Автором відповідного концепту є студент з міста Кіль.
Джерело:Mantz Hansen
Трамвай розробляють у рамках проєкту інноваційного громадського транспортного засобу. Ідею представило дизайнерське бюро Еріка Манц-Хансена.
Вражає В аеропорту Гонконгу 200-метровий міст перемістили за 5 годин: вражаюче відео
Особливість інтер'єру полягатиме у тому, що для його оформлення використовуватимуть антимікробні матеріали. Трамвай стане великим мобільним очищувачем повітря у місті Кіль.
Завдяки спеціальним пристроям під час поїздки він вловлюватиме частинки пилу розміром до 2,5 мікрон. Відзначимо, що 1 вагон такого трамвая зможе перевозити до 20 пасажирів.
Проєкт німецького трамвая Clean Air Tram /Фото Mantz Hansen
Інші інновації у транспортній сфері
- У США представили летючий автомобіль HEXA, над його створенням працювала компанія Lift Aircraft. Розробники запевнили, що за 15 хвилин він зможе долати 16 до 24 кілометрів.
- Раніше компанія Alauda Aeronautics показала перший повнорозмірний летючий гоночний електромобіль Airspeeder Mk3. Він розвиватиме швидкість до 120 кілометрів на годину.
- Турецькі розробники презентували безпілотний електроавтобус Otonom Atak Electric. Його комерційне виробництво обіцяють запустити вже найближчим часом.
- Перше у світі летовище для літаючих таксі та безпілотників побудують у Великій Британії. Інноваційний аеропорт Air-One може запрацювати ще до кінця 2021 року.
Поділитися новиною