У Новоград-Волинському районі Житомирської області розпочали будівництво масштабної сонячної електростанції. Проєкт реалізовує турецька компанія MNG Group. Вартість об'єкта становить 5 мільйонів доларів.

Джерело: zhzh.info

За словами голови Житомирської облради Володимира Федоренка, головна мета – співпрацювати з досвідченими партнерами, аби розвивати потужні проєкти на користь міста.

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Ми плануємо будувати готелі, запускати пряме авіасполучення з мегаполісами, розвивати справжній туристичний рай – все те, що компанія допомагає робити в Еміратах, Туреччині або Азербайджані,

– додав він.

Що відомо про компанію

MNG Group – турецька будівельна компанія, що заснована у 1976 році. Група займається впровадженням понад 200 масштабних проєктів в галузі: будівництва, енергетики, туризму, фінансів, інвестицій та авіаперевезень. Компанія працює всередині країни та за кордоном. Зазначають, що вартість деяких об'єктів становить близько 20 мільярдів доларів. MNG надає робочі місця понад 20 тисячам працівників.

Інші проєкти

Раніше на Черкащині запустили сонячну електростанцію потужністю 32 МВт. Впровадженням проєкту займалася норвезька компанія Scatec Solar ASA спільно з нідерландським банком розвитку FMO. Станція вироблятиме близько 37 ГВт-год електроенергії на рік, що забезпечить енергетичні потреби понад 11 тисяч домогосподарств.

Крім того, в Харківській області звели дві електростанції –"СЕС Сан Лайт" та "СЕС Сан Лайт Плюс". Встановлена потужність електростанцій становить 2 мегавата – вони здатні забезпечити електричною енергією населення Куп'янська. За словами фахівців, запуск об'єктів – вагомий крок до власної енергонезалежності.

До слова, в Австралії побудують масштабну сонячну електростанцію , площа якої сягатиме 14 гектарів. Цікаво, що за розміром СЕС відповідає масштабам усієї Тернопільщини.