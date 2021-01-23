Майже 30 тисяч українських родин встановили у себе вдома сонячні електростанції. Це дає їм можливість заощаджувати витрати на комунальні послуги.

Загальна потужність панелей сягає 780 МВт, а розмір інвестицій – 600 мільйонів євро. Це дані станом на кінець 2020 року, повідомляє Держагентство з енергозбереження та енергоефективності.

Варте уваги Українець створив розумні жалюзі, які рухаються за сонцем: відео

У Держенергоефективності наголосили, статистика свідчить про те, що українці зацікавлені у відновлюваних джерел енергії. З 2018 року кількість родин з домашніми СЕС зросла у 4 рази.

Ставлення людей до енергоспоживання змінюється на користь "чистої" енергії. Адже у такий спосіб родини вкладають гроші у власну енергонезалежність,

– наголосив Костянтин Гура, в.о голови Агентства.

Він підкреслив, що завдяки сонячним електростанціям українці самостійно генерують потрібну їм електроенергію та заощаджують витрати на оплату комунальних послуг.

Які регіонів є лідерами за кількістю встановлених домашніх СЕС:

Дніпропетровська область – 4184;

Тернопільська область – 2512;

Київська область – 2350.

"Такі СЕС є малою енергогенерацією. Вона є ефективною, оскільки виробництво електроенергії відбувається у точці споживання", – додав Юрій Шафаренко, заступник голови Агентства.

Цікаво! В Австралії побудують рекордну сонячну електростанцію. Її площа сягатиме 14 гектарів. Це – майже так само, як уся Тернопільщина або ж 20 футбольних полів.