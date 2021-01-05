Норвезька компанія запустила СЕС на Черкащині: деталі
Біля міста Кам’янка, що на Черкащині, розпочала роботу сонячна електростанція потужністю 32 МВт. Проєкт реалізовано норвезькою компанією Scatec Solar ASA спільно з нідерландським банком розвитку FMO.
Станцію "Кам’янка" запустили в комерційну експлуатацію 1 січня 2021 року. СЕС вироблятиме близько 37 ГВт-год електроенергії на рік, яка забезпечить енергетичні потреби понад 11 тисяч домогосподарств, пише Renewables Now.
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Сонячна електростанція у Кам’янці дозволить зменшити викиди СО2 на понад 15 тисяч тонн і сприятиме зростанню відновлюваної енергії в Україні,
– зазначив генеральний директор Scatec Раймонд Карлсен.
Норвезька компанія Scatec Solar ASA: що відомо?
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Scatec Solar ASA, що базується в Осло, будує сонячні електростанції по всьому світу.
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Сьогодні компанія оперує СЕС загальною потужністю майже 1,6 ГВт.
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Незабаром Scatec запустить ще 320 МВт, з яких 203 МВт – в Україні.
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