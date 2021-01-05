Біля міста Кам’янка, що на Черкащині, розпочала роботу сонячна електростанція потужністю 32 МВт. Проєкт реалізовано норвезькою компанією Scatec Solar ASA спільно з нідерландським банком розвитку FMO.

Станцію "Кам’янка" запустили в комерційну експлуатацію 1 січня 2021 року. СЕС вироблятиме близько 37 ГВт-год електроенергії на рік, яка забезпечить енергетичні потреби понад 11 тисяч домогосподарств, пише Renewables Now.

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Відзначимо, це вже третя сонячна електростанція, побудована та введена в експлуатацію компанією в Україні.

Сонячна електростанція у Кам’янці дозволить зменшити викиди СО2 на понад 15 тисяч тонн і сприятиме зростанню відновлюваної енергії в Україні,

– зазначив генеральний директор Scatec Раймонд Карлсен.

Норвезька компанія Scatec Solar ASA: що відомо?