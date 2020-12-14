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Запуск об'єктів – вагомий крок до власної енергонезалежності, адже СЕС здатні забезпечити електричною енергією населення Куп’янська. Щоправда, без урахування промислових підприємств та установ соціальної сфери.

Коли відбудеться підвищення ціни на електропостачання і величина тарифу для населення та "зеленого" тарифу зрівняється, то містяни будуть мати постійне джерело електропостачання. А враховуючи те, що місто має безліч комунальних проблем, то саме децентралізація електропостачання є суттєвим кроком для їх подолання,

– вважає засновник Харківського енергетичного кластера Станіслав Ігнатьєв.

Інвестором виступає місцеве виробниче підприємство. Об’єкт сонячної енергетики є найсхіднішою сонячною електростанцією України, яка найбільше наближена до зони бойових дій.

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Відзначимо, сумарна потужність промислових сонячних електростанцій області вже перевищила 10 мегаватів. Об’єкти сонячної енергетики промислових масштабів розташовані в Мереф’янській громаді, селі Черкаська Лозова (Малоданилівська громада) та селі Бірки Зміївського району.