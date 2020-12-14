На Харківщині запустили дві СЕС: вони забезпечать електроенергією ціле місто – деталі
У Куп’янську (Харківська область) запустили дві електростанції –"СЕС Сан Лайт" та "СЕС Сан Лайт Плюс". Їх встановили на території колишнього забійного цеху м’ясокомбінату.
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Запуск об'єктів – вагомий крок до власної енергонезалежності, адже СЕС здатні забезпечити електричною енергією населення Куп’янська. Щоправда, без урахування промислових підприємств та установ соціальної сфери.
Коли відбудеться підвищення ціни на електропостачання і величина тарифу для населення та "зеленого" тарифу зрівняється, то містяни будуть мати постійне джерело електропостачання. А враховуючи те, що місто має безліч комунальних проблем, то саме децентралізація електропостачання є суттєвим кроком для їх подолання,
– вважає засновник Харківського енергетичного кластера Станіслав Ігнатьєв.
Інвестором виступає місцеве виробниче підприємство. Об’єкт сонячної енергетики є найсхіднішою сонячною електростанцією України, яка найбільше наближена до зони бойових дій.
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