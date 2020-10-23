В Австралії з'явиться сонячна електростанція рекордного розміру. Її площа сягатиме 14 гектарів, це майже стільки ж, як і вся Тернопільська область або 20 футбольних полів.

Амбітний проєкт отримав назву Australia-ASEAN Power Link, за нього взялася компанія Sun Cable із Сінгапуру. Його реалізація обійдеться у 14 мільярдів доларів, повідомляє Science alert.

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Сонячну ферму спорудять на півночі країни. Старт її будівництва запланований на другу половину 2023 року, орієнтовний термін введення в експлуатацію – початок 2026 року. Ще через рік можуть розпочати експорт електроенергії.

Цікаво! Завдяки рекордній площі сонячна електростанція не просто стане найбільшою у світі – її буде видно навіть з космосу.

Підприємство вироблятиме 10 гігават електроенергії. Лише невелика її частка увійде в місцеву мережу. Решту поставлятимуть у Сінгапур та Індонезію. Аби це стало можливим, по дні океану проведуть кабель довжиною 3 700 кілометрів.



Величезна сонячна електростанція з'явиться в Австралії / Ілюстрація Sun Cable

Розробники проєкту хочуть, аби реалізація проєкту дозволила забезпечити електроенергією понад 1 мільйон сінгапурців, що сягає близько 20% населення країни. Також активно ведуться переговори з Індонезією.

Це надзвичайна технологія, яка змінить потік енергії між країнами. Наслідки будуть вагомими, їхні масштаби наразі ще не визначені,

– заявив раніше Девід Гріффін, генеральний директор Sun Cable.

Наразі проєкт очікує оцінки відповідних екологічних служб. Якщо все піде за планом, спорудження Power Link може стати переломним моментом не лише для сонячної енергетики, а й загалом для галузі екологічно чистої енергетики.

Зверніть увагу! На відміну від викопних видів палива, більшість відновлюваних джерел, серед яких сонячна енергія, є необмеженими та безкоштовними. А також, що не менш важливо, вони не шкодять довкіллю.