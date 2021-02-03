В Житомирской области строят солнечную станцию: стоимость объекта
В Новоград-Волынском районе Житомирской области начали строительство масштабной солнечной электростанции. Проект реализовывает турецкая компания MNG Group. Стоимость объекта составляет 5 миллионов долларов.
Источник: zhzh.info
По словам председателя Житомирского облсовета Владимира Федоренко, главная цель – сотрудничать с опытными партнерами, чтобы развивать мощные проекты в пользу города.
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Мы планируем строить гостиницы, запускать прямое авиасообщение с мегаполисами, развивать настоящий туристический рай – все то, что компания помогает делать в Эмиратах, Турции или Азербайджане,
– добавил он.
Что известно о компании
MNG Group – турецкая строительная компания, основанная в 1976 году. Группа занимается внедрением более 200 масштабных проектов в области: строительства, энергетики, туризма, финансов, инвестиций и авиаперевозок. Компания работает внутри страны и за рубежом. Отмечают, что стоимость некоторых объектов составляет около 20 миллионов долларов. MNG предоставляет рабочие места более 20 тысячам работников.
Другие проекты
Ранее на Черкащине запустили солнечную электростанцию мощностью 32 МВт. Внедрением проекта занималась норвежская компания Scatec Solar ASA совместно с нидерландским банком развития FMO. Станция будет производить около 37 ГВт-ч электроэнергии в год, что обеспечит энергетические потребности более 11 тысяч домохозяйств.
Кроме того, в Харьковской области возвели две электростанции – "СЭС Сан Лайт" и "СЭС Сан Лайт Плюс". Установленная мощность электростанций составляет 2 мегаватта – они способны обеспечить электрической энергией население Купянска. По словам специалистов, запуск объектов – весомый шаг к собственной энергонезависимости.
К слову, в Австралии построят масштабную солнечную электростанцию, площадь которой достигнет 14 гектаров. Интересно, что по размеру СЭС соответствует масштабам всей Тернопольской области.
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