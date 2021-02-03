В Новоград-Волынском районе Житомирской области начали строительство масштабной солнечной электростанции. Проект реализовывает турецкая компания MNG Group. Стоимость объекта составляет 5 миллионов долларов.

Источник: zhzh.info

По словам председателя Житомирского облсовета Владимира Федоренко, главная цель – сотрудничать с опытными партнерами, чтобы развивать мощные проекты в пользу города.

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Мы планируем строить гостиницы, запускать прямое авиасообщение с мегаполисами, развивать настоящий туристический рай – все то, что компания помогает делать в Эмиратах, Турции или Азербайджане,

– добавил он.

Что известно о компании

MNG Group – турецкая строительная компания, основанная в 1976 году. Группа занимается внедрением более 200 масштабных проектов в области: строительства, энергетики, туризма, финансов, инвестиций и авиаперевозок. Компания работает внутри страны и за рубежом. Отмечают, что стоимость некоторых объектов составляет около 20 миллионов долларов. MNG предоставляет рабочие места более 20 тысячам работников.

Другие проекты

Ранее на Черкащине запустили солнечную электростанцию ​​мощностью 32 МВт. Внедрением проекта занималась норвежская компания Scatec Solar ASA совместно с нидерландским банком развития FMO. Станция будет производить около 37 ГВт-ч электроэнергии в год, что обеспечит энергетические потребности более 11 тысяч домохозяйств.

Кроме того, в Харьковской области возвели две электростанции – "СЭС Сан Лайт" и "СЭС Сан Лайт Плюс". Установленная мощность электростанций составляет 2 мегаватта – они способны обеспечить электрической энергией население Купянска. По словам специалистов, запуск объектов – весомый шаг к собственной энергонезависимости.

К слову, в Австралии построят масштабную солнечную электростанцию, площадь которой достигнет 14 гектаров. Интересно, что по размеру СЭС соответствует масштабам всей Тернопольской области.