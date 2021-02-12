Студент придумав унікальний трамвай, який очищатиме повітря: фото проєкту

12 лютого 2021 , 08:56
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Джерело:

Mantz Hansen

У Німеччині працюють над створенням унікального трамвая Clean Air Tram, який очищуватиме повітря під час руху. Автором відповідного концепту є студент з міста Кіль.

Трамвай розробляють у рамках проєкту інноваційного громадського транспортного засобу. Ідею представило дизайнерське бюро Еріка Манц-Хансена.

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Особливість інтер'єру полягатиме у тому, що для його оформлення використовуватимуть антимікробні матеріали. Трамвай стане великим мобільним очищувачем повітря у місті Кіль.

Завдяки спеціальним пристроям під час поїздки він вловлюватиме частинки пилу розміром до 2,5 мікрон. Відзначимо, що 1 вагон такого трамвая зможе перевозити до 20 пасажирів.

Проєкт німецького трамвая Clean Air Tram /Фото Mantz Hansen

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