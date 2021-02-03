В Анкарі представили перший безпілотний електроавтобус власного виробництва. Otonom Atak Electric розробили турецькі інженери компаній Karsan та ADASTEC.

Джерело: інформаційне агентство "Анадолу"

Компанії вже готові запустити комерційне виробництво транспортного засобу.

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Споживання чистої енергії наразі є пріоритетним напрямком у всьому світі, тож автобус 4-го покоління Otonom Atak Electric стане нашою гордістю. Вітаю Karsan і ADASTEC з цією розробкою,

– відзначив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.



Безпілотний електроавтобус Otonom Atak Electric / Фото Karsan

Karsan – турецька машинобудівна компанія, що базується у місті Акчалар. ADASTEC – турецька технологічна компанія, яка опікувалася розробкою програмного забезпечення для Otonom Atak Electric.

Що відомо про електричний автобус

Otonom Atak Electric – це перший в Європі та США електричний безпілотний автобус 4-го покоління. Автономний транспортний засіб працює від електроакумуляторів. Відзначається, що автобус може проходити до 300 кілометрів на одному заряді. Інноваційний автобус є майже безшумним. Довжина Otonom становить 8 метрів, він вміщує понад 50 пасажирів.

Безпілотний електроавтобус Otonom Atak Electric / Фото Karsan

До слова, президент Туреччини заявив про амбітні наміри побудувати безпілотний електричний автобус довжиною 24 метри до кінця поточного року.

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Зауважимо, безпілотний громадський транспорт стрімко набуває популярності в усьому світі. Такі автобуси вже курсують у США, Канаді, Китаї, Німеччині, Франції, Швеції та інших країнах.