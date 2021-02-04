Компанія Alauda Aeronautics розробила перший повнорозмірний летючий гоночний електромобіль Airspeeder Mk3.

Джерело: New Atlas

Розробники відзначають, що створення електричного летючого гоночного автомобіля є знаковою подією на етапі становлення нової революції мобільності.

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Саме конкуренція рухає прогресом, і наша гоночна серія пришвидшує надходження технологій, які змінять пасажирські перевезення в повітрі, логістику та навіть вдосконалить авіаційну мобільність для медичного застосування,

– відзначив засновник стартапу Метт Пірсон.

Airspeeder Mk3 має електричну силову установку потужністю 96 кВт. Летючий електрокар рухатиметься зі швидкістю понад 120 км/год. На борту передбачено 8 трансляційних камер, 22 датчика, зокрема LiDAR, радар та висотомір.

Летючий гоночний автомобіль Airspeeder Mk3 / Фото Alauda Aeronautics

Відзначається, що перші у світі гонки на електричних летючих автомобілях відбудуться вже цього року. Експерти переконані, що такі змагання стануть найбільш захопливим та прогресивним автоспортом на планеті.

Перший у світі летючий гоночний автомобіль Airspeeder Mk3: дивіться відео