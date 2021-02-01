Перший у світі міський спеціалізований аеропорт для безпілотників та повітряних таксі з'явиться у Великій Британії. Абмітний проєкт отримав назву Air-One.

Джерело: Urban Air Port

Urban Air Port переміг у конкурсі Future Flight Challenge, проведеному британським урядом. Air-One може стати першим аеропортом такого типу у світі.

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Будівництво мають намір розгорнути у місті Ковентрі. Поруч розташовані велика транспортна магістраль, торгово-офісний комплекс, а також залізнична станція.

Площа Air-One буде на 60% меншою ніж, наприклад, вертолітний майданчик. Завдяки інноваційній модульній конструкції для встановлення об'єктів потрібні лічені дні. Urban Air Port не називає конкретних термінів завершення будівництва. Проте там сподіваються, що це вдасться зробити ще до кінця 2021 року.

Де розташоване місто Ковентрі у Великій Британії: дивіться на карті

Зауважимо, що Hyundai Motor Group виступила партнером Urban Air Port. Тому найімовірніше, що літаючі авто компанії одними з перших почнуть користуватися інноваційним аеропортом.

Довідка. Південнокорейська компанія планує створити власний літак eVTOL. Вона підтримує розробку Air-One у рамках плану комерціалізації своїх літаків до 2028 року.

Переваги проєкту

Urban Air Port скоротить затори, знизить забруднення повітря та допоможе досягти майбутнього без викидів вуглецю. Адже літальні апарати, які там обслуговуватимуть, будуть електричними.

Що відомо про проєкт Air-One: дивіться відео WION

Крім цього, в Urban Air Port планують, що енергію для власних потреб та зарядки мультикоптерів Air-One отримуватиме від сонячних батарей на зовнішніх поверхнях.

"Новий світ повітряних перевезень"

"Раніше літаючі авто були футуристичним польотом фантазії. Air-On відкриє новий світ повітряних перевезень з нульовим рівнем викидів", – наголосив Рікі Сандху, засновник Urban Air Port.

Автомобілям потрібні дороги. Поїздам потрібні рейки. Літакам потрібні аеропорти. Ми допоможемо Великій Британії стати лідером в абсолютно новій глобальній економіці,

– переконаний він.