В аеропорту Гонконгу провели транспортування мосту Sky Bridge. При тому, що 200-метрова конструкція важить аж понад 5 тисяч тонн, процес зайняв лише 5 годин.

Пішохідний міст перемістили на 3,5 кілометри. Відповідне відео опублікувала нідерландська компанія Mammoet, яка займалася транспортуванням. До теми Китайці показали, як перевозять морем величезну видобувну платформу: відео Процес здійснювали, використовуючи самохідний модульни транспортера. Задіяли 264 його осьові лінії, аби перемістити міст до місця остаточного монтажу. Спочатку об'єкт встановили на перон аеропорту, опори забрали 10% ваги. Після цього міст підняли домкратом на 14,3 метри (висоту установки). Потім знову підняли та опустили в остаточне положення. Як відбувалося переміщення мосту: дивіться відео Mammoet Що відомо про Mammoet Дані з "Вікіпедії" Це приватна нідерландська компанія, яка спеціалізується на підйомі та транспортуванні великогабаритних та важких предметів.

Mammoet – компанія з понад 200-річною історією. Її головний розташований у місті Утрехт.

Близько 5000 людей працюють у компанії по всьому світу – у приблизно 90 офісах та філіях.

Зараз Mammoet активно працює у нафтохімічній промисловості, енергетичному секторі, а також у морському та цивільному будівництві.