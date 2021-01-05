Возле города Каменка, что на Черкащине, начала работу солнечная электростанция мощностью 32 МВт. Проект реализован норвежской компанией Scatec Solar ASA совместно с нидерландским банком развития FMO.

Станцию ​​"Каменка" запустили в коммерческую эксплуатацию 1 января 2021. СЭС будет производить около 37 ГВт-ч электроэнергии в год, которая обеспечит энергетические потребности более 11 тысяч домохозяйств, пишет Renewables Now.

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Отметим, это уже третья солнечная электростанция, построенная и введенная в эксплуатацию компанией в Украине.

Солнечная электростанция в Каменке позволит уменьшить выбросы СО2 более чем на 15 тысяч тонн и будет способствовать росту возобновляемой энергии в Украине,

– отметил генеральный директор Scatec Раймонд Карлсен.

Норвежская компания Scatec Solar ASA: что известно?