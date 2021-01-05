Норвежская компания запустила СЕС на Черкащине: детали
Возле города Каменка, что на Черкащине, начала работу солнечная электростанция мощностью 32 МВт. Проект реализован норвежской компанией Scatec Solar ASA совместно с нидерландским банком развития FMO.
Станцию "Каменка" запустили в коммерческую эксплуатацию 1 января 2021. СЭС будет производить около 37 ГВт-ч электроэнергии в год, которая обеспечит энергетические потребности более 11 тысяч домохозяйств, пишет Renewables Now.
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Солнечная электростанция в Каменке позволит уменьшить выбросы СО2 более чем на 15 тысяч тонн и будет способствовать росту возобновляемой энергии в Украине,
– отметил генеральный директор Scatec Раймонд Карлсен.
Норвежская компания Scatec Solar ASA: что известно?
- Scatec Solar ASA, что базируется в Осло, строит солнечные электростанции по всему миру.
- Сегодня компания оперирует СЭС общей мощностью около 1,6 ГВт.
- Вскоре Scatec запустит еще 320 МВт, из которых 203 МВт – в Украине.
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