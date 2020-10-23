В Австралии появится солнечная электростанция рекордного размера. Ее площадь достигнет 14 гектаров, это почти столько же, как и вся Тернопольская область или 20 футбольных полей.

Амбициозный проект получил название Australia-ASEAN Power Link, за него взялась компания Sun Cable из Сингапура. Его реализация обойдется в 14 миллиардов долларов, сообщает Science alert.

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Солнечную ферму​​ построят на севере страны. Старт ее строительства запланировано на вторую половину 2023, ориентировочный срок ввода в эксплуатацию – начало 2026 года. Через год могут начать экспорт электроэнергии.

Интересно! Благодаря рекордной площади солнечная электростанция не просто станет крупнейшей в мире – ее будет видно даже из космоса.

Предприятие будет производить 10 гигаватт электроэнергии. Лишь небольшая ее часть войдет в местную сеть. Остальное будут поставлять в Сингапур и Индонезию. Чтобы это стало возможным, по дну океана проведут кабель длиной 3 700 километров.



Огромное солнечная электростанция появится в Австралии / Иллюстрация Sun Cable

Разработчики проекта хотят, чтобы реализация проекту позволила обеспечить электроэнергией более 1 миллион сингапурцев, что составляет около 20% населения страны. Также активно ведутся переговоры с Индонезией.

Это чрезвычайная технология, которая изменит поток энергии между странами. Последствия будут весомыми, их масштабы пока еще не определены,

– заявил ранее Дэвид Гриффин, генеральный директор Sun Cable.

Сейчас проект ожидает оценки соответствующих экологических служб. Если все пойдет по плану, строительство Power Link может стать переломным моментом не только для солнечной энергетики, но и в целом для отрасли экологически чистой энергетики.

Обратите внимание! В отличие от ископаемых видов топлива, большинство возобновляемых источников, среди которых солнечная энергия, являются неограниченными и бесплатными. А также, что не менее важно, они не вредят окружающей среде.