Для выработки электрической энергии использовано 5 264 солнечные батареи UL-380 китайского производства. Установленная мощность электростанций составляет 2 мегаватта, пишет slk.kh.ua.

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Запуск объектов – весомый шаг к собственной энергонезависимости, ведь СЭС способны обеспечить электрической энергией население Купянска. Правда, без учета промышленных предприятий и учреждений социальной сферы.

Когда произойдет повышение цены на электроснабжение и величина тарифа для населения и "зеленого" тарифа сравнится, то горожане будут иметь постоянный источник электроснабжения. А учитывая то, что город имеет множество коммунальных проблем, то именно децентрализация электроснабжения является существенным шагом для их преодоления,

– считает основатель Харьковского энергетического кластера Станислав Игнатьев.

Инвестором выступает местное производственное предприятие. Объект солнечной энергетики является самой восточной солнечной электростанцией Украины, которая наиболее приближена к зоне боевых действий.

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Отметим, суммарная мощность промышленных солнечных электростанций области уже превысила 10 мегаватт. Объекты солнечной энергетики промышленных масштабов расположены в Мерефянской общине, селе Черкасская Лозовая (Малоданиловская община) и селе Борки Змиевского района.