Почти 30 тысяч украинских семей установили у себя дома солнечные электростанции. Это дает им возможность экономить расходы на коммунальные услуги.

Общая мощность панелей достигает 780 МВт, а размер инвестиций – 600 миллионов евро. Это данные по состоянию на конец 2020 года, сообщает Госагентство по энергосбережению и энергоэффективности.

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В Госэнергоэффективности отметили, статистика свидетельствует о том, что украинцы заинтересованы в возобновляемых источников энергии. С 2018 года количество семей с домашними СЭС выросла в 4 раза.

Отношение людей к энергопотреблению меняется в пользу "чистой" энергии. Ведь таким образом семьи вкладывают деньги в собственную энергонезависимость,

– отметил Константин Гура, и.о. председателя Агентства.

Он подчеркнул, что благодаря солнечным электростанциям украинцы самостоятельно генерируют нужную им электроэнергию и экономят расходы на оплату коммунальных услуг.

Какие регионы лидируют по количеству установленных домашних СЭС:

Днепропетровская область – 4184;

Тернопольская область – 2512;

Киевская область – 2350.

"Такие СЭС мала энергогенерацией. Она эффективна, поскольку производство электроэнергии происходит в точке потребления", – добавил Юрий Шафаренко, заместитель председателя Агентства.

Интересно! В Австралии построят рекордную солнечную электростанцию. Ее площадь достигнет 14 гектаров. Это – почти так же, как вся Тернопольщина или 20 футбольных полей.