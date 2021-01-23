Инвестировали 600 миллионов евро: сколько украинцев установили солнечные электростанции
Почти 30 тысяч украинских семей установили у себя дома солнечные электростанции. Это дает им возможность экономить расходы на коммунальные услуги.
Общая мощность панелей достигает 780 МВт, а размер инвестиций – 600 миллионов евро. Это данные по состоянию на конец 2020 года, сообщает Госагентство по энергосбережению и энергоэффективности.
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В Госэнергоэффективности отметили, статистика свидетельствует о том, что украинцы заинтересованы в возобновляемых источников энергии. С 2018 года количество семей с домашними СЭС выросла в 4 раза.
Отношение людей к энергопотреблению меняется в пользу "чистой" энергии. Ведь таким образом семьи вкладывают деньги в собственную энергонезависимость,
– отметил Константин Гура, и.о. председателя Агентства.
Он подчеркнул, что благодаря солнечным электростанциям украинцы самостоятельно генерируют нужную им электроэнергию и экономят расходы на оплату коммунальных услуг.
Какие регионы лидируют по количеству установленных домашних СЭС:
- Днепропетровская область – 4184;
- Тернопольская область – 2512;
- Киевская область – 2350.
"Такие СЭС мала энергогенерацией. Она эффективна, поскольку производство электроэнергии происходит в точке потребления", – добавил Юрий Шафаренко, заместитель председателя Агентства.
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