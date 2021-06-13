Роботы в разведке: Минобороны тестирует платформы для боевых задач

13 июня 2021 , 21:48
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ГУР Минобороны

Специалисты военной разведки Украины тестируют роботизированные платформы во время выполнения боевых задач. Анализируют, в частности, эффективность их использования.

По мнению специалистов, роботизированные системы наблюдения могут на значительном расстоянии обнаружить передислокацию противника или движение диверсионно-разведывательных групп.

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А кроме этого – открыв огонь по врагу, такие системы способны вовремя отразить нападение, не подвергая опасности свой личный состав.

Обратите внимание! Уже доказана целесообразность использования платформ как носителей антенн радиолокационной разведки и систем РЭБ.

Сейчас разработчики таких дистанционно управляемых платформ работают над совершенствованием их автономного использования в условиях современного боя.

Другие военные разработки в Украине

  • В Украине разрабатывают отечественный армейский внедорожник. В рамках этого проекта Минобороны сотрудничает с 5 предприятиями.
  • В конце мая украинская армия получила модернизированную радиолокационную станцию. Запорожское предприятие "Искра" передало ее Воздушным силам ВСУ.
  • Кроме этого, государственное предприятие "Антонов" показало фюзеляж новой модели самолета для украинской армии. Говорится об Ан-178-100Р.
Автор: Ірина Буртик