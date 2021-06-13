На думку фахівців, роботизовані системи спостереження можуть на значній відстані виявити передислокацію противника або рух диверсійно-розвідувальних груп.

Читайте також В Україні запустили сайт системи національного спротиву

А крім цього – відкривши вогонь по ворогу, такі системи здатні вчасно відбити напад, не наражаючи на небезпеку власний особовий склад.

Зверніть увагу! Вже доведено доцільність використання платформ як носіїв антен радіолокаційної розвідки та систем РЕБ.

Наразі розробники таких дистанційно керованих платформ працюють над вдосконаленням їхнього автономного використання в умовах сучасного бою.

Інші військові розробки в Україні