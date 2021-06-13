На думку фахівців, роботизовані системи спостереження можуть на значній відстані виявити передислокацію противника або рух диверсійно-розвідувальних груп.
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А крім цього – відкривши вогонь по ворогу, такі системи здатні вчасно відбити напад, не наражаючи на небезпеку власний особовий склад.
Наразі розробники таких дистанційно керованих платформ працюють над вдосконаленням їхнього автономного використання в умовах сучасного бою.
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