Главная цель – доступно подавать информацию о привлечении всего населения к противодействию агрессору, а также подготовке граждан Украины к такому противодействию. Кроме того, посетители сайта могут воспользоваться опцией для поддержки идеи национального сопротивления как общегосударственной системы защиты. Лозунг сайта: Исследуйте. Распространите. Лоббируйте.

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Детали

На официальной странице сайта содержится подробная информация о проекте Закона об основах национального сопротивления (№ 5557) и проекте Закона о внесении изменения в статью 1 закона "О численности Вооруженных Сил Украины" относительно увеличения численности ВСУ в связи с принятием закона "Об основах национального сопротивления"(№ 5558).

Ожидается, что принятие законопроектов должно усилить общую обороноспособность Украины в условиях войны и наличии оккупированных территорий.

Каждый желающий гражданин сможет: