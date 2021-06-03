Специалисты представят свои модели в пределах проекта "Разработка легкового автомобиля повышенной проходимости для нужд Вооруженных Сил Украины". Предприятия проанализировали условия Минобороны, оценили свои возможности и выразили готовность реализовать задачу.

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Участники конкурса

Над опытно-конструкторской работой согласились работать следующие предприятия:

  1. ООО "ВИДИЮНИКОМЕРС";
  2. ООО "ПРОТЕКТИНЖИЮРИНГ";
  3. ООО "Украинская бронетехника";
  4. ООО "Конструкторско-производственное предприятие "СИНЕРГИЯ";
  5. ОАО "УКРАВТОБУСПРОМ".

Сейчас ведомство ожидает опытный образец от каждого участника конкурса. Следующий шаг – проведение государственных испытаний.