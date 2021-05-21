Отмечают, что это первый такой заказ государства в интересах армии за период независимости, а значит – очередной важный шаг в процессе восстановления авиационной отрасли страны. Специалисты предприятия в очередной раз продемонстрировали профессионализм и отдачу.

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Именно "антоновцы" демонстрируют, как следует преодолевать многочисленные вызовы, стоящие перед отраслью. Благодаря Вам Украина входит в число тех немногих стран мира, имеющих полный цикл создания авиационной техники,

– отметил министр стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

"Антонов" показал фюзеляж новой модели самолета для украинской армии / Фото фейсбук министра стратегических отраслей промышленности Олега Уруского

Справка: Флагман украинского авиастроения ГП "Антонов" получил заказ под государственные гарантии на строительство трех военно-транспортных самолетов Ан-178-100Р для Минобороны Украины в конце 2020 года. Контракт, подписанный производителем с оборонным ведомством, рассчитанный до 2024 года, однако первую машину "антоновцы" планируют передать украинским военным уже весной 2023 года.