Отмечают, что это первый такой заказ государства в интересах армии за период независимости, а значит – очередной важный шаг в процессе восстановления авиационной отрасли страны. Специалисты предприятия в очередной раз продемонстрировали профессионализм и отдачу.
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Именно "антоновцы" демонстрируют, как следует преодолевать многочисленные вызовы, стоящие перед отраслью. Благодаря Вам Украина входит в число тех немногих стран мира, имеющих полный цикл создания авиационной техники,
– отметил министр стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.
"Антонов" показал фюзеляж новой модели самолета для украинской армии / Фото фейсбук министра стратегических отраслей промышленности Олега Уруского