По мнению специалистов, роботизированные системы наблюдения могут на значительном расстоянии обнаружить передислокацию противника или движение диверсионно-разведывательных групп.

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А кроме этого – открыв огонь по врагу, такие системы способны вовремя отразить нападение, не подвергая опасности свой личный состав.

Обратите внимание! Уже доказана целесообразность использования платформ как носителей антенн радиолокационной разведки и систем РЭБ.

Сейчас разработчики таких дистанционно управляемых платформ работают над совершенствованием их автономного использования в условиях современного боя.

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