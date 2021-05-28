Станцию ​​19Ж6 модернизировали до уровня 35Д6М. Соответствующий процесс был сложным и требовал кропотливой работы от специалистов предприятия.

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Сначала радиолокационную станцию ​​пришлось полностью разобрать, чтобы провести дефектовку. Это предполагает определение причины неисправности оборудования и оценку его пригодности.

Радіолокаційна станція для ЗСУ
Радиолокационная станция для ВСУ / Фото Укроборонпрома


Станцию ​​передали Воздушным силам ВСУ / Фото Укроборонпрома


Ремонтные работы провело предприятие "Искра" / Фото Укроборонпрома

После этого специалисты отремонтировали составляющие, подлежащие восстановлению, а также заменили элементную базу. Станцию ​​привели в соответствие с повышенными параметрами.

Передана военным станция получила полностью обновленную антенну, функциональное и современное программное обеспечение,
– отметили в Укроборонпроме.

Для операторов установили новые рабочие места и систему кондиционирования. Провели и капитальный ремонт шасси. То есть военные получили практически новый радар с:

  • повышенной дальностью действия;
  • увеличенной точностью определения координат;
  • улучшенными параметрами траекторной обработки;
  • уменьшенной стоимостью технического обслуживания;
  • увеличенным сроком эксплуатации.