Станцию 19Ж6 модернизировали до уровня 35Д6М. Соответствующий процесс был сложным и требовал кропотливой работы от специалистов предприятия.
Ранее Николаевский завод отремонтировал бомбардировщик для ВСУ
Сначала радиолокационную станцию пришлось полностью разобрать, чтобы провести дефектовку. Это предполагает определение причины неисправности оборудования и оценку его пригодности.
Радиолокационная станция для ВСУ / Фото Укроборонпрома
Станцию передали Воздушным силам ВСУ / Фото Укроборонпрома
Ремонтные работы провело предприятие "Искра" / Фото Укроборонпрома
После этого специалисты отремонтировали составляющие, подлежащие восстановлению, а также заменили элементную базу. Станцию привели в соответствие с повышенными параметрами.
Передана военным станция получила полностью обновленную антенну, функциональное и современное программное обеспечение,
– отметили в Укроборонпроме.
Для операторов установили новые рабочие места и систему кондиционирования. Провели и капитальный ремонт шасси. То есть военные получили практически новый радар с:
- повышенной дальностью действия;
- увеличенной точностью определения координат;
- улучшенными параметрами траекторной обработки;
- уменьшенной стоимостью технического обслуживания;
- увеличенным сроком эксплуатации.