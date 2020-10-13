Любые продукты создаются для решения проблем людей. Цифровые не являются исключением, более того, с развитием цифровых систем и новых технологий, у людей появился ряд "цифровых болячек", которые можно решить исключительно цифровым путем.

В рамках образовательных инициатив Глобального договора ООН в Украине Лев Кузьмин, Product Team Lead в программе MODUS по цифровой трансформации ДТЭК, поделился секретами создания и менеджмента цифровых продуктов.

Читайте также: Как у людей возникают крутые инновационные идеи: результаты исследования

Продукт – это комплекс организационных и технических решений, созданных для удовлетворения потребности пользователя.

Менеджмент и управление цифровым продуктом возник уже как следствие потребности управлять разрабатываемым продуктом. На заре продукт-менеджмента данный функционал был за СЕО компании. Даже сейчас Стэнфордская школа продукт менеджмента называет РМ не иначе как мини-СЕО компании.

Управление продуктом Организационная функция, занимающаяся планированием и контролем процесса постоянного совершенствования всех направлений продукта и его работы, стратегию разработки и выхода продукта на рынок.

Продукт-менеджер, в отличии от проект-менеджера, работает над всей экосистемой продукта, охватывая все процессы. По сути, это визионер и стратег, который отвечает за результат. В то время как менеджер проекта ответственен только за узкое направление деятельности большого продукта и контролирует не все, а только определенные процессы.

Правильная работа с продуктом предполагает нечто большее, чем просто создание и вывод товара на рынок. На практике, этот процесс делится на множество этапов. Хороший Product Manager должен понимать жизненный цикл продукта с его стадиями и ключевыми событиями.

Не пропустите: Как трансформировать бизнес и остаться в лидерах: Forbes

Жизненный цикл (Lifecycle) подчеркивает конечность и цикличность процесса. Каждый продукт имеет начало и конец, но при этом он циклично развивается, получая обратную связь от пользователя.

Любой продукт начинается с проблемы. Именно проблему должен решать продукт и именно она является самой первой и подлинной причиной рождения любого продукта. Когда понятна проблема – настает черед идей для решения проблемы. Идея превращается в продукт только тогда, когда находит свое техническое и бизнес-воплощение. Тут безоговорочно работает формула "Проблема – Идея – Продукт". Конечно, есть рисковые ребята, которые начинают с продукта, это частая ошибка молодых стартаперов, которые настолько в своем продукте, что совершенно не думают о том, кому же он нужен и какую “боль” решает.

Разработка продукта – создание чего-либо нового с помощью изобретения сущностей или объединения (композиции) ранее несовместимых сущностей.

Unbundling и bundling

В продукт-менеджменте часто употребляемы термины unbundling и bundling. В первом случае речь идет о ситуации, когда продукт перенасыщен функционалом, тогда можно разделить эту функциональность на несколько мелких продуктов и они будут успешными. Или же наоборот – существует несколько мелких продуктов, и для успешности их лучше объединить в один. Тому ярким примером является смартфон, когда ряд сущностей (фотокамера, фонарик, плеер, видеоигра, телефон и другие) были объединены в один объект.

Жизненный цикл разработки цифрового продукта имеет название PDLC (product development life cycle). В нем есть одна петля – совершенствование продукта. Сетью ранее гуляла инфографика о том, как создавать минимально жизнеспособный продукт (MVP), приводились примеры, как это делать правильно и неправильно. Должен сказать, что оба варианта были неправильными, поскольку неверно строить автомобиль, начиная с самоката или велосипеда. Правильный путь совершенствования продукта подан на третьей картинке, где изначально был создан автомобильный каркас с колесами, который "апгрейдили" новым кузовом и "начинкой".

Наш мир меняется быстрее, чем разрабатываются продукты. Поэтому продукт должен быть гибким, чтобы успевать адаптироваться к новым условиям.

Важно: ДТЭК сэкономил 150 млн гривен: в компании рассказали, как это удалось

Линейная схема PDLC

Если речь о разработке продуктов для внутреннего заказчика и для внутреннего использования, то есть для собственных сотрудников, как у нас в ДТЭК, может подойти линейная схема PDLC:

1. Подготовительные этапы

Инициация – сотрудник компании инициирует начало работы над цифровым продуктом, обозначая существующую проблематику и возможную идею для ее решения. Мы проводим стадию discovery, исследуя тематику, возможные решения. Это помогает понять насколько идея действительно решает проблему.

– сотрудник компании инициирует начало работы над цифровым продуктом, обозначая существующую проблематику и возможную идею для ее решения. Мы проводим стадию discovery, исследуя тематику, возможные решения. Это помогает понять насколько идея действительно решает проблему. Подготовка – формируется видение будущего продукта и базового перечня его функциональности, формирование команды, определение технологий и сред для работы.

– формируется видение будущего продукта и базового перечня его функциональности, формирование команды, определение технологий и сред для работы. Proof of Concept (PoC) – тестирование версии и доказательство, что новый продукт действительно решит заявленную проблему.

2. Этапы разработки

MVP – разработка минимально жизнеспособного продукта.

Release – выполняется монетизация или просчет экономических эффектов, устранение всех "багов", финальная упаковка продукта.

3. Завершающие этапы

Поддержка – работа продукта до момента, пока он не будет выведен из эксплуатации.

Приведу пример. В рамках направления Цифровая ТЭС нашей программы MODUS была поставлена задача оптимизации процесса производства электроэнергии. Сложность была и в том, что оборудование и бизнес-процессы в прошлом уже не раз оптимизировались. А чем больше было оптимизировано до текущего момента, тем сложнее найти потенциал для оптимизации в будущем. Мы решили добиться желаемого с помощью машинного обучения. Наша теория вскоре получила одобрение и начался этап проверки концепта (Proof of Concept). В данном случае, чтобы проверить гипотезы, пришлось сделать прототип модели, благодаря чему получили дополнительную информацию, полноту данных, поняли лучше особенности процессов и т.д. К этапу MVP мы уже знали чего хотим достичь, и с чем придётся столкнуться. Наша модель сегодня способна автоматически определять оптимальный режим работы энергоблоков электростанции и давать рекомендации машинисту в режиме реального времени по коррекции параметров работы блока. Частично проект реализован на ДТЭК Бурштынская ТЭС и Кураховская ТЭС, на очереди — доработки и тиражирование на блоки ДТЭК Запорожская ТЭС. И могу сказать, что за первые 14 месяцев работы модели она уже сэкономила почти 91 млн гривен.

Жизненный цикл может быть представлен и комбо-схемой концептов дизайн-мышления (создание продукта, который будет максимально удовлетворять потребности пользователей) и lean startup (максимально экономически выгодное создание продукта).

Подход базируется на эмпатии (возможности понять истинные желания и проблемы людей). Ключевым здесь есть слово "истинные". Истории известно высказывание Генри Форда: "Если бы я спросил людей, чего они хотят, они бы попросили более быструю лошадь". Эмпатия – это не ответ на вопрос, который вы получили, это истинная потребность, о которой люди порой и сами не догадываются. В случае с Фордом, людям нужен был более быстрый способ добраться из пункта А в пункт Б, а не конь.

После определения "боли" наступает стадия генерации идей (брейншторминга), далее формирования гипотез и в конце цикла – прототипирование. И дальше вступает в действие цикличный подход lean startup, когда идет измерения результатов работы прототипа, аналитика и изучение, построение версии 2 прототипа, и снова по циклу, пока продукт не будет готов к выводу на рынок. Не все продукты доходят до финальной стадии – и это нормальная практика.

Интересно: Цифровое рабочее место 2020: 6 тенденций, которые вас удивят

У каждого из этапов есть свои атрибуты, без которых они не будут считаться завершенными

Условия готовности к работе – определение степени готовности задачи к выполнению, или определение необходимого перечня материалов и т.д. для старта выполнения этапа.

Ключевые активности – описание всех необходимых для выполнения операций по определенному этапу.

Критерии готовности – определение состояния задачи для того, чтобы можно было считать ее выполненной.

Артефакты – результаты выполнения операций.

5 главных ошибок продукт-менеджера и как их избежать