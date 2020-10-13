Миссия – создать продукт: путь от идеи до MVP
Любые продукты создаются для решения проблем людей. Цифровые не являются исключением, более того, с развитием цифровых систем и новых технологий, у людей появился ряд "цифровых болячек", которые можно решить исключительно цифровым путем.
В рамках образовательных инициатив Глобального договора ООН в Украине Лев Кузьмин, Product Team Lead в программе MODUS по цифровой трансформации ДТЭК, поделился секретами создания и менеджмента цифровых продуктов.
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Продукт – это комплекс организационных и технических решений, созданных для удовлетворения потребности пользователя.
Управление продуктомОрганизационная функция, занимающаяся планированием и контролем процесса постоянного совершенствования всех направлений продукта и его работы, стратегию разработки и выхода продукта на рынок.
Продукт-менеджер, в отличии от проект-менеджера, работает над всей экосистемой продукта, охватывая все процессы. По сути, это визионер и стратег, который отвечает за результат. В то время как менеджер проекта ответственен только за узкое направление деятельности большого продукта и контролирует не все, а только определенные процессы.
Правильная работа с продуктом предполагает нечто большее, чем просто создание и вывод товара на рынок. На практике, этот процесс делится на множество этапов. Хороший Product Manager должен понимать жизненный цикл продукта с его стадиями и ключевыми событиями.
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Жизненный цикл (Lifecycle) подчеркивает конечность и цикличность процесса. Каждый продукт имеет начало и конец, но при этом он циклично развивается, получая обратную связь от пользователя.
Разработка продукта – создание чего-либо нового с помощью изобретения сущностей или объединения (композиции) ранее несовместимых сущностей.
Unbundling и bundling
В продукт-менеджменте часто употребляемы термины unbundling и bundling. В первом случае речь идет о ситуации, когда продукт перенасыщен функционалом, тогда можно разделить эту функциональность на несколько мелких продуктов и они будут успешными. Или же наоборот – существует несколько мелких продуктов, и для успешности их лучше объединить в один. Тому ярким примером является смартфон, когда ряд сущностей (фотокамера, фонарик, плеер, видеоигра, телефон и другие) были объединены в один объект.
Жизненный цикл разработки цифрового продукта имеет название PDLC (product development life cycle). В нем есть одна петля – совершенствование продукта. Сетью ранее гуляла инфографика о том, как создавать минимально жизнеспособный продукт (MVP), приводились примеры, как это делать правильно и неправильно. Должен сказать, что оба варианта были неправильными, поскольку неверно строить автомобиль, начиная с самоката или велосипеда. Правильный путь совершенствования продукта подан на третьей картинке, где изначально был создан автомобильный каркас с колесами, который "апгрейдили" новым кузовом и "начинкой".
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Линейная схема PDLC
Если речь о разработке продуктов для внутреннего заказчика и для внутреннего использования, то есть для собственных сотрудников, как у нас в ДТЭК, может подойти линейная схема PDLC:
1. Подготовительные этапы
- Инициация – сотрудник компании инициирует начало работы над цифровым продуктом, обозначая существующую проблематику и возможную идею для ее решения. Мы проводим стадию discovery, исследуя тематику, возможные решения. Это помогает понять насколько идея действительно решает проблему.
- Подготовка – формируется видение будущего продукта и базового перечня его функциональности, формирование команды, определение технологий и сред для работы.
- Proof of Concept (PoC) – тестирование версии и доказательство, что новый продукт действительно решит заявленную проблему.
2. Этапы разработки
- MVP – разработка минимально жизнеспособного продукта.
- Release – выполняется монетизация или просчет экономических эффектов, устранение всех "багов", финальная упаковка продукта.
3. Завершающие этапы
- Поддержка – работа продукта до момента, пока он не будет выведен из эксплуатации.
Приведу пример. В рамках направления Цифровая ТЭС нашей программы MODUS была поставлена задача оптимизации процесса производства электроэнергии. Сложность была и в том, что оборудование и бизнес-процессы в прошлом уже не раз оптимизировались. А чем больше было оптимизировано до текущего момента, тем сложнее найти потенциал для оптимизации в будущем. Мы решили добиться желаемого с помощью машинного обучения. Наша теория вскоре получила одобрение и начался этап проверки концепта (Proof of Concept). В данном случае, чтобы проверить гипотезы, пришлось сделать прототип модели, благодаря чему получили дополнительную информацию, полноту данных, поняли лучше особенности процессов и т.д. К этапу MVP мы уже знали чего хотим достичь, и с чем придётся столкнуться. Наша модель сегодня способна автоматически определять оптимальный режим работы энергоблоков электростанции и давать рекомендации машинисту в режиме реального времени по коррекции параметров работы блока. Частично проект реализован на ДТЭК Бурштынская ТЭС и Кураховская ТЭС, на очереди — доработки и тиражирование на блоки ДТЭК Запорожская ТЭС. И могу сказать, что за первые 14 месяцев работы модели она уже сэкономила почти 91 млн гривен.
Подход базируется на эмпатии (возможности понять истинные желания и проблемы людей). Ключевым здесь есть слово "истинные". Истории известно высказывание Генри Форда: "Если бы я спросил людей, чего они хотят, они бы попросили более быструю лошадь". Эмпатия – это не ответ на вопрос, который вы получили, это истинная потребность, о которой люди порой и сами не догадываются. В случае с Фордом, людям нужен был более быстрый способ добраться из пункта А в пункт Б, а не конь.
После определения "боли" наступает стадия генерации идей (брейншторминга), далее формирования гипотез и в конце цикла – прототипирование. И дальше вступает в действие цикличный подход lean startup, когда идет измерения результатов работы прототипа, аналитика и изучение, построение версии 2 прототипа, и снова по циклу, пока продукт не будет готов к выводу на рынок. Не все продукты доходят до финальной стадии – и это нормальная практика.
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У каждого из этапов есть свои атрибуты, без которых они не будут считаться завершенными
- Условия готовности к работе – определение степени готовности задачи к выполнению, или определение необходимого перечня материалов и т.д. для старта выполнения этапа.
- Ключевые активности – описание всех необходимых для выполнения операций по определенному этапу.
- Критерии готовности – определение состояния задачи для того, чтобы можно было считать ее выполненной.
- Артефакты – результаты выполнения операций.
5 главных ошибок продукт-менеджера и как их избежать
- Продукт решает не реальную проблему пользователя, а проблему, которая, вы предполагаете, есть у пользователя. Решение этой проблемы – проведение глубинных интервью.
- Продукт копирует уже существующий. На чужих ошибках стоит учиться, за конкурентами стоит подсматривать, но слепого копирования чужого опыта лучше избегать. Не факт, что продукт уж так хорош, можно сделать хорошую копию плохого продукта.
- Вместо подготовительного этапа – ТЗ по мотивам встречи с заказчиком и в работу с головой. Подготовительные этапы очень важны, чтобы понять существующую проблему, подобрать идею, создать и протестировать возможный прототип. Заказчик может ошибаться с идеей и решением. Без проверки – можно потратить львиную долю бюджета и ничего не получить.
- Закрытость к критике. Работать продукт-менеджером – это не бояться критики со стороны остальных, готовность постоянно ее слышать и работать над ошибками. Продукт-менеджер – это своего рода предприниматель. Ключевым для него является умение делать правильные выводы из своего жизненного и профессионального опыта, после чего быстро учиться на ошибках (своих и чужих).
- Идти вслепую в ожидании света в конце тоннеля. Для каждого этапа разработки продукта есть свои атрибуты, которые должны стать дорожной картой в разработке. Кроме того, важно отслеживать различные продуктовые метрики, присущие каждому этапу жизненного цикла продукта. Упуская и игнорируя их можно так и остаться блудить по лабиринту не понимая, почему же ничего не получается.