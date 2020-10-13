Місія – створити продукт: шлях від ідеї до MVP
Будь-які продукти створюються для вирішення проблем людей. Цифрові не є винятком, ба більше, з розвитком цифрових систем і нових технологій, у людей з'явилася низка "цифрових болячок", які можна вирішити виключно цифровим шляхом.
В рамках освітніх ініціатив Глобального договору ООН в Україні Лев Кузьмін, Product Team Lead в програмі MODUS з цифрової трансформації ДТЕК, поділився секретами створення і менеджменту цифрових продуктів.
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Продукт – це комплекс організаційних і технічних рішень, створених для задоволення потреби користувача.
Управління продуктомОрганізаційна функція, що займається плануванням і контролем процесу постійного вдосконалення всіх напрямків продукту і його роботи, стратегією розробки та виходом продукту на ринок.
Продукт-менеджер, на відміну від проєкт-менеджера, працює над усією екосистемою продукту, охоплюючи всі процеси. По суті, це візіонер і стратег, який відповідає за результат. У той час як менеджер проекту відповідальний тільки за вузьке спрямування діяльності великого продукту і контролює не всі, а тільки певні процеси.
Правильна робота з продуктом передбачає щось більше, ніж просто створення і виведення товару на ринок. На практиці, цей процес ділиться на безліч етапів. Хороший продукт-менеджер повинен розуміти життєвий цикл продукту з його стадіями та ключовими подіями.
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Життєвий цикл (Lifecycle) підкреслює кінцівку і циклічність процесу. Кожен продукт має початок і кінець, але при цьому він циклічно розвивається, отримуючи зворотний зв'язок від користувача.
Unbundling і bundling
У продукт-менеджменті часто вживаються терміни unbundling і bundling. У першому випадку мова йде про ситуацію, коли продукт перенасичений функціоналом, тоді можна розділити цю функціональність на кілька дрібних продуктів і вони будуть успішними. Або ж навпаки – існує кілька дрібних продуктів, і для успішності їх краще об'єднати в один. Тому яскравим прикладом є смартфон, коли ряд сутностей (фотокамера, ліхтарик, плеєр, відеогра, телефон та інші) були об'єднані в один об'єкт.
Життєвий цикл розробки цифрового продукту має назву PDLC (product development life cycle). У ньому є одна петля – вдосконалення продукту. Мережею раніше гуляла інфографіка про те, як створювати мінімально життєздатний продукт (MVP), наводилися приклади, як це робити правильно і неправильно. Повинен сказати, що обидва варіанти були неправильними, оскільки невірно будувати автомобіль, починаючи з самоката або велосипеда. Правильний шлях вдосконалення продукту поданий на третій картинці, де спочатку був створений автомобільний каркас з колесами, який "апгрейдили" новим кузовом і "начинкою".
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Лінійна схема PDLC
Якщо мова про розробку продуктів для внутрішнього замовника та для внутрішнього використання, тобто для власних співробітників, як у нас в ДТЕК, може підійти лінійна схема PDLC:
1. Підготовчі етапи
- Ініціація – співробітник компанії ініціює початок роботи над цифровим продуктом, позначаючи існуючу проблематику і можливу ідею для її вирішення. Ми проводимо стадію discovery, досліджуючи тематику, можливі рішення. Це допомагає зрозуміти наскільки ідея дійсно вирішує проблему.
- Підготовка – формується бачення майбутнього продукту і базового переліку його функціональності, формування команди, визначення технологій та середовищ для роботи.
- Proof of Concept (PoC) – тестування версії і доказ, що новий продукт дійсно вирішить заявлену проблему.
2. Етапи розробки
- MVP – розробка мінімально життєздатного продукту.
- Release – виконується монетизація або прорахунок економічних ефектів, усунення всіх "багів", фінальна упаковка продукту.
3. Завершальні етапи
- Підтримка – робота продукту до моменту, поки він не буде виведений з експлуатації.
Наведу приклад. В рамках напрямку Цифрова ТЕС нашої програми MODUS була поставлена задача оптимізації процесу виробництва електроенергії. Складність була і в тому, що обладнання та бізнес-процеси в минулому вже не раз оптимізували. А чим більше було оптимізовано до поточного моменту, тим складніше знайти потенціал для оптимізації в майбутньому. Ми вирішили домогтися бажаного за допомогою машинного навчання. Наша теорія незабаром отримала схвалення і почався етап перевірки концепту (Proof of Concept). В даному випадку, щоб перевірити гіпотези, довелося зробити прототип моделі, завдяки чому отримали додаткову інформацію, повноту даних, зрозуміли краще особливості процесів і т.д. До етапу MVP ми вже знали чого хочемо досягти, і з чим доведеться зіткнутися. Наша модель сьогодні здатна автоматично визначати оптимальний режим роботи енергоблоків електростанції і давати рекомендації машиністу в режимі реального часу по корекції параметрів роботи блоку. Частково проєкт реалізований на ДТЕК Бурштинська ТЕС та Курахівська ТЕС, на черзі – доопрацювання і тиражування на блоки ДТЕК Запорізька ТЕС. І за перші 14 місяців роботи моделі вона вже заощадила майже 91 млн гривень.
Підхід базується на емпатії (можливості зрозуміти справжні бажання і проблеми людей). Ключовим тут є слово "справжні". Історії відомий вислів Генрі Форда: "Якби я запитав людей, чого вони хочуть, вони б попросили швидкого коня". Емпатія – це не відповідь на питання, яку ви отримали, це справжня потреба, про яку люди часом і самі не здогадуються. У випадку з Фордом, людям потрібен був швидший спосіб дістатися з пункту А в пункт Б, а не кінь.
Після визначення "болю" настає стадія генерації ідей (брейншторм), далі формування гіпотез і в кінці циклу – прототипування. І далі вступає в дію циклічний підхід lean startup, коли йде вимірювання результатів роботи прототипу, аналітика і вивчення, побудова версії 2 прототипу, і знову по циклу, поки продукт не буде готовий до виходу на ринок. Не всі продукти доходять до фінальної стадії – і це нормальна практика.
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У кожного з етапів є свої атрибути, без яких вони не будуть вважатися завершеними
- Умови готовності до роботи – визначення ступеня готовності завдання до виконання, або визначення необхідного переліку матеріалів і т.д. для старту виконання етапу.
- Ключові активності – опис всіх необхідних для виконання операцій по певному етапу.
- Критерії готовності – визначення стану завдання для того, щоб можна було вважати її виконаною.
- Артефакти – результати виконання операцій.
5 головних помилок продукт-менеджера і як їх уникнути
- Продукт вирішує не реальну проблему користувача, а проблему, що, ви припускаєте, є у користувача. Вирішення цієї проблеми – проведення глибинних інтерв'ю.
- Продукт копіює вже існуючий. На чужих помилках варто вчитися, за конкурентами варто підглядати, але сліпого копіювання чужого досвіду краще уникати. Не факт, що продукт вже такий хороший, можна зробити хорошу копію неякісного продукту.
- Замість підготовчого етапу – ТЗ за мотивами зустрічі із замовником і в роботу з головою. Підготовчі етапи дуже важливі, щоб зрозуміти існуючу проблему, підібрати ідею, створити і протестувати можливий прототип. Замовник може помилятися з ідеєю і рішенням. Без перевірки – можна витратити левову частку бюджету і нічого не отримати.
- Закритість до критики. Працювати продукт-менеджером – це не боятися критики з боку інших, готовність постійно її чути і працювати над помилками. Продукт-менеджер – це свого роду підприємець. Ключовим для нього є вміння робити правильні висновки зі свого життєвого і професійного досвіду, після чого швидко вчитися на помилках (своїх і чужих).
- Йти наосліп в очікуванні світла в кінці тунелю. Для кожного етапу розробки продукту є свої атрибути, які повинні стати дорожньою картою в розробці. Крім того, важливо відстежувати різні продуктові метрики, характерні для кожного етапу життєвого циклу продукту. Упускаючи і ігноруючи їх можна так і залишитися блудити лабіринтом не розуміючи, чому ж нічого не виходить.