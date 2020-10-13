Будь-які продукти створюються для вирішення проблем людей. Цифрові не є винятком, ба більше, з розвитком цифрових систем і нових технологій, у людей з'явилася низка "цифрових болячок", які можна вирішити виключно цифровим шляхом.

В рамках освітніх ініціатив Глобального договору ООН в Україні Лев Кузьмін, Product Team Lead в програмі MODUS з цифрової трансформації ДТЕК, поділився секретами створення і менеджменту цифрових продуктів.

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Продукт – це комплекс організаційних і технічних рішень, створених для задоволення потреби користувача.

Менеджмент і управління цифровим продуктом виникли вже як наслідок потреби управляти продуктом. На зорі продукт-менеджменту даний функціонал був за СЕО компанії. Навіть зараз Стенфордська школа продукт-менеджменту називає РМ не інакше як міні-СЕО компанії.

Управління продуктом Організаційна функція, що займається плануванням і контролем процесу постійного вдосконалення всіх напрямків продукту і його роботи, стратегією розробки та виходом продукту на ринок.

Продукт-менеджер, на відміну від проєкт-менеджера, працює над усією екосистемою продукту, охоплюючи всі процеси. По суті, це візіонер і стратег, який відповідає за результат. У той час як менеджер проекту відповідальний тільки за вузьке спрямування діяльності великого продукту і контролює не всі, а тільки певні процеси.

Правильна робота з продуктом передбачає щось більше, ніж просто створення і виведення товару на ринок. На практиці, цей процес ділиться на безліч етапів. Хороший продукт-менеджер повинен розуміти життєвий цикл продукту з його стадіями та ключовими подіями.

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Життєвий цикл (Lifecycle) підкреслює кінцівку і циклічність процесу. Кожен продукт має початок і кінець, але при цьому він циклічно розвивається, отримуючи зворотний зв'язок від користувача.

Будь-який продукт починається з проблеми. Саме проблему повинен вирішувати продукт і саме вона є найпершою і справжньою причиною народження будь-якого продукту. Коли зрозуміла проблема – настає черга ідей для вирішення проблеми. Ідея перетворюється в продукт тільки тоді, коли знаходить своє технічне і бізнес-втілення. Тут беззастережно працює формула "Проблема – Ідея – Продукт". Звичайно, є ризикові хлопці, які починають з продукту, це часта помилка молодих стартаперів, які настільки в своєму продукті, що зовсім не думають про те, кому ж він потрібен і який "біль" лікує.

Розробка продукту – створення чогось нового за допомогою винаходу сутностей або об'єднання (композиції) раніше несумісних сутностей.

Unbundling і bundling

У продукт-менеджменті часто вживаються терміни unbundling і bundling. У першому випадку мова йде про ситуацію, коли продукт перенасичений функціоналом, тоді можна розділити цю функціональність на кілька дрібних продуктів і вони будуть успішними. Або ж навпаки – існує кілька дрібних продуктів, і для успішності їх краще об'єднати в один. Тому яскравим прикладом є смартфон, коли ряд сутностей (фотокамера, ліхтарик, плеєр, відеогра, телефон та інші) були об'єднані в один об'єкт.

Життєвий цикл розробки цифрового продукту має назву PDLC (product development life cycle). У ньому є одна петля – вдосконалення продукту. Мережею раніше гуляла інфографіка про те, як створювати мінімально життєздатний продукт (MVP), наводилися приклади, як це робити правильно і неправильно. Повинен сказати, що обидва варіанти були неправильними, оскільки невірно будувати автомобіль, починаючи з самоката або велосипеда. Правильний шлях вдосконалення продукту поданий на третій картинці, де спочатку був створений автомобільний каркас з колесами, який "апгрейдили" новим кузовом і "начинкою".

Наш світ змінюється швидше, ніж розробляються продукти. Тому продукт повинен бути гнучким, щоб встигати адаптуватися до нових умов.

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Лінійна схема PDLC

Якщо мова про розробку продуктів для внутрішнього замовника та для внутрішнього використання, тобто для власних співробітників, як у нас в ДТЕК, може підійти лінійна схема PDLC:

1. Підготовчі етапи

Ініціація – співробітник компанії ініціює початок роботи над цифровим продуктом, позначаючи існуючу проблематику і можливу ідею для її вирішення. Ми проводимо стадію discovery, досліджуючи тематику, можливі рішення. Це допомагає зрозуміти наскільки ідея дійсно вирішує проблему.

– співробітник компанії ініціює початок роботи над цифровим продуктом, позначаючи існуючу проблематику і можливу ідею для її вирішення. Ми проводимо стадію discovery, досліджуючи тематику, можливі рішення. Це допомагає зрозуміти наскільки ідея дійсно вирішує проблему. Підготовка – формується бачення майбутнього продукту і базового переліку його функціональності, формування команди, визначення технологій та середовищ для роботи.

– формується бачення майбутнього продукту і базового переліку його функціональності, формування команди, визначення технологій та середовищ для роботи. Proof of Concept (PoC) – тестування версії і доказ, що новий продукт дійсно вирішить заявлену проблему.

2. Етапи розробки

MVP – розробка мінімально життєздатного продукту.

Release – виконується монетизація або прорахунок економічних ефектів, усунення всіх "багів", фінальна упаковка продукту.

3. Завершальні етапи

Підтримка – робота продукту до моменту, поки він не буде виведений з експлуатації.

Наведу приклад. В рамках напрямку Цифрова ТЕС нашої програми MODUS була поставлена ​​задача оптимізації процесу виробництва електроенергії. Складність була і в тому, що обладнання та бізнес-процеси в минулому вже не раз оптимізували. А чим більше було оптимізовано до поточного моменту, тим складніше знайти потенціал для оптимізації в майбутньому. Ми вирішили домогтися бажаного за допомогою машинного навчання. Наша теорія незабаром отримала схвалення і почався етап перевірки концепту (Proof of Concept). В даному випадку, щоб перевірити гіпотези, довелося зробити прототип моделі, завдяки чому отримали додаткову інформацію, повноту даних, зрозуміли краще особливості процесів і т.д. До етапу MVP ми вже знали чого хочемо досягти, і з чим доведеться зіткнутися. Наша модель сьогодні здатна автоматично визначати оптимальний режим роботи енергоблоків електростанції і давати рекомендації машиністу в режимі реального часу по корекції параметрів роботи блоку. Частково проєкт реалізований на ДТЕК Бурштинська ТЕС та Курахівська ТЕС, на черзі – доопрацювання і тиражування на блоки ДТЕК Запорізька ТЕС. І за перші 14 місяців роботи моделі вона вже заощадила майже 91 млн гривень.

Життєвий цикл може бути представлений і комбо-схемою концептів дизайн-мислення (створення продукту, який буде максимально задовольняти потреби користувачів) і lean startup (максимально економічно вигідне створення продукту).

Підхід базується на емпатії (можливості зрозуміти справжні бажання і проблеми людей). Ключовим тут є слово "справжні". Історії відомий вислів Генрі Форда: "Якби я запитав людей, чого вони хочуть, вони б попросили швидкого коня". Емпатія – це не відповідь на питання, яку ви отримали, це справжня потреба, про яку люди часом і самі не здогадуються. У випадку з Фордом, людям потрібен був швидший спосіб дістатися з пункту А в пункт Б, а не кінь.

Після визначення "болю" настає стадія генерації ідей (брейншторм), далі формування гіпотез і в кінці циклу – прототипування. І далі вступає в дію циклічний підхід lean startup, коли йде вимірювання результатів роботи прототипу, аналітика і вивчення, побудова версії 2 прототипу, і знову по циклу, поки продукт не буде готовий до виходу на ринок. Не всі продукти доходять до фінальної стадії – і це нормальна практика.

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У кожного з етапів є свої атрибути, без яких вони не будуть вважатися завершеними

Умови готовності до роботи – визначення ступеня готовності завдання до виконання, або визначення необхідного переліку матеріалів і т.д. для старту виконання етапу.

Ключові активності – опис всіх необхідних для виконання операцій по певному етапу.

Критерії готовності – визначення стану завдання для того, щоб можна було вважати її виконаною.

Артефакти – результати виконання операцій.

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