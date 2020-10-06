Большинство ИТ и бизнес-лидеров стремятся к внедрению инноваций и преобразованию своих систем и приложений. COVID-19 продемонстрировал, что интеллектуальная автоматизация и инвестиции в развитие талантов стали первостепенными для любой организации. ИТ-лидеры и руководители хотят преобразовать свои системы и платформы и внедрить инновационные решения, чтобы конкурировать и быть успешными.

О важности внедрения инноваций и основных задачах, которые стоят перед бизнесами сегодня рассказал вице-президент Инновационного центра Хартфорда в GalaxE Solutions IT Innovations Чандра Дьямангудар в своем материале для Forbes.

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Чандра Дьямангудар / GalaxeSolutions

Сбор правильного руководства

Принятие и внедрение инноваций необязательно должно быть большим взрывом, они могут быть органическими и поэтапными.

Лидер на пути преобразований должен принять такие основные принципы:

автоматизировать команды;

сосредоточиться на развитии талантов;

применить подход, ориентированный на продукт, чтобы соответствовать бизнес-целям;

построить цикл обратной связи с отслеживанием производительности.

Руководители могут сосредоточиться на отслеживании производительности:

сделать доставку приоритетом;

участвовать в регулярном взаимодействии с треком трансформации;

быть прозрачным в отношении изменений;

мотивировать команду к изменениям и инновациям;

помогать командам понять общую картину и стимулировать изменения;

удовлетворять ожиданий клиентов.

Бизнес и инновации / gettyimages

Организации должны меняться и трансформироваться, чтобы конкурировать и соответствовать новым ожиданиям потребителей. Новая норма заключается в том, чтобы обеспечить современный пользовательский опыт и при этом убедиться в том, что ваши системы работают на самом высшем уровне.

Оставайтесь гибким перед лицом перемен

Не ждите идеального плана: выполняйте задуманное и учитесь на ошибках быстро. Потерпите неудачу рано и поменяйте подход. Сотрудничайте со стратегическими поставщиками и помогайте им внедрять инновации и использовать продуктовый подход к решению проблем. Формируйте талантливых специалистов и создавайте решения по автоматизации.

Гибкость и адаптация к изменяющимся условиям необходимы для достижения успеха. Существует множество внешних мандатов, которые также являются движущей силой перемен, и ИТ и бизнес-лидеры должны использовать правильного партнера, правильные инструменты и правильный подход для идеализации и внедрения этих инноваций.

Позвольте вашему бизнесу быть вашим двигателем и будьте уверены, что он соответствует ожиданиям ваших клиентов. Внедряйте инновации и преобразовывайте свои системы с учетом потребностей бизнеса, вносите постепенные изменения и получайте обратную связь от клиентов и групп пользователей. ИТ-специалистам и бизнес-командам необходимо совместно внедрять инновации и экспериментировать, а также выявлять пробелы в навыках для перепрофилирования и развития талантов.

Инновации для будущего

Используйте местные таланты и устанавливайте партнерские отношения с поставщиками, которые применяют подход, основанный на использовании инструментов/продуктов. Используйте передовые технологии для автоматизации и решения проблем с помощью основных команд. Снижайте затраты и повышайте качество за счет рационализации приложений и модернизации системы.

Инновации могут быть постепенными и доступными по цене, если вы трансформируетесь в соответствии с ожиданиями клиентов. Если вы концентрируетесь только на трех вещах в вашей инновационной деятельности, не забывайте ставить себя на место своих клиентов и создавать пользовательский опыт как часть процесса, постоянно измерять потребности клиентов, а также прислушиваться к требованиям рынка и переосмысливать их в соответствии с ними, – добавляет Дьямангудар.