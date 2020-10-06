Как трансформировать бизнес и остаться в лидерах: Forbes
Большинство ИТ и бизнес-лидеров стремятся к внедрению инноваций и преобразованию своих систем и приложений. COVID-19 продемонстрировал, что интеллектуальная автоматизация и инвестиции в развитие талантов стали первостепенными для любой организации. ИТ-лидеры и руководители хотят преобразовать свои системы и платформы и внедрить инновационные решения, чтобы конкурировать и быть успешными.
О важности внедрения инноваций и основных задачах, которые стоят перед бизнесами сегодня рассказал вице-президент Инновационного центра Хартфорда в GalaxE Solutions IT Innovations Чандра Дьямангудар в своем материале для Forbes.
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Чандра Дьямангудар / GalaxeSolutions
Сбор правильного руководства
Принятие и внедрение инноваций необязательно должно быть большим взрывом, они могут быть органическими и поэтапными.
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Лидер на пути преобразований должен принять такие основные принципы:
- автоматизировать команды;
- сосредоточиться на развитии талантов;
- применить подход, ориентированный на продукт, чтобы соответствовать бизнес-целям;
- построить цикл обратной связи с отслеживанием производительности.
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Руководители могут сосредоточиться на отслеживании производительности:
- сделать доставку приоритетом;
- участвовать в регулярном взаимодействии с треком трансформации;
- быть прозрачным в отношении изменений;
- мотивировать команду к изменениям и инновациям;
- помогать командам понять общую картину и стимулировать изменения;
- удовлетворять ожиданий клиентов.
Бизнес и инновации / gettyimages
Организации должны меняться и трансформироваться, чтобы конкурировать и соответствовать новым ожиданиям потребителей. Новая норма заключается в том, чтобы обеспечить современный пользовательский опыт и при этом убедиться в том, что ваши системы работают на самом высшем уровне.
Оставайтесь гибким перед лицом перемен
- Не ждите идеального плана: выполняйте задуманное и учитесь на ошибках быстро.
- Потерпите неудачу рано и поменяйте подход.
- Сотрудничайте со стратегическими поставщиками и помогайте им внедрять инновации и использовать продуктовый подход к решению проблем.
- Формируйте талантливых специалистов и создавайте решения по автоматизации.
Позвольте вашему бизнесу быть вашим двигателем и будьте уверены, что он соответствует ожиданиям ваших клиентов. Внедряйте инновации и преобразовывайте свои системы с учетом потребностей бизнеса, вносите постепенные изменения и получайте обратную связь от клиентов и групп пользователей. ИТ-специалистам и бизнес-командам необходимо совместно внедрять инновации и экспериментировать, а также выявлять пробелы в навыках для перепрофилирования и развития талантов.
Инновации для будущего
- Используйте местные таланты и устанавливайте партнерские отношения с поставщиками, которые применяют подход, основанный на использовании инструментов/продуктов.
- Используйте передовые технологии для автоматизации и решения проблем с помощью основных команд.
- Снижайте затраты и повышайте качество за счет рационализации приложений и модернизации системы.
Инновации могут быть постепенными и доступными по цене, если вы трансформируетесь в соответствии с ожиданиями клиентов. Если вы концентрируетесь только на трех вещах в вашей инновационной деятельности, не забывайте ставить себя на место своих клиентов и создавать пользовательский опыт как часть процесса, постоянно измерять потребности клиентов, а также прислушиваться к требованиям рынка и переосмысливать их в соответствии с ними, – добавляет Дьямангудар.