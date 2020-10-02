Новое исследование компьютерных кодеров показывает, что лучше всего с решением проблем справляются те люди, которые учатся у своих коллег.

Откуда берутся хорошие идеи? Как мы можем найти новые решения сложных актуальных проблем, от пандемии до климатического кризиса? Миллион консалтинговых фирм и деловых книг могут утверждать, что они знают ответ, но эмпирических данных очень мало, пишет The Wall Street Journal.

Важно: Как найти идею, реализовать ее и не оплошать: 3 простых правила

Культурная эволюция

Елена Миу и Люк Ренделл из Университета Сент-Эндрюса утверждают, что "культурная эволюция" является одной из неизведанных тайн. Люди постепенно накапливают новые идеи и решения. Новые технологии – от каменных топоров до смартфонов – почти всегда происходят от взаимодействия многих индивидуальных "решателей проблем", а не от одинокого гения. Но как можно изучить такой сложный и многоступенчатый процесс?

Innovation / Pixabey

В двух исследованиях, о которых сообщалось в журналах Nature Communications за 2018 и Science Advances 2020 года, профессор Миу и его коллеги ловко воспользовались данными, полученными во время конкурсов по кодированию.

С 1998 по 2012 год компания Mathworks Software провела серию из 19 публичных конкурсов, чтобы найти лучшие решения кодирования проблем информатики. Около 2000 участников – более 45000 работ. Не было единого правильного решения проблем, зато участники соревнований пытались создать код, который был бы проще и эффективнее, а судьи присваивали оценку каждой заявке.

Все решения и оценки были открыты для общего доступа, поэтому новые участники соревнований могли увидеть, как их предшественники подходили к решению проблем. Исследователи смогли выявить, насколько каждое новое решение было подобным предыдущим попыткам – это позволило им стать свидетелями культурной эволюции в действии.

Компромиссы

Имитация и Инновация Одной из центральных проблем культурной эволюции является то, как сбалансировать имитацию и инновации. Имитация позволяет нам воспользоваться всеми идеями, которые открыли задолго до нас. Но инновации также имеют решающее значение, поскольку если бы все просто копировали других, мы никогда бы не достигли прогресса.

Профессор Миу и ее коллеги обнаружили, что участники кодирования поделились на три группы:

"Копировальные машины" – последовательно имитировали успешные решения, внося лишь незначительные изменения. "Маверики" – не копировали записи, а пытались создать что-то новое. Участник представлял собой стереотипного одинокого гения. "Прагматики" – успешно балансировали между копированием и инновациями.

Эксперимент показал, что прагматики получили высшие баллы. Они базировались на уже известной идеи, но в отличие от копировальных машин они также существенно изменили и усовершенствовали код.

Исследователи обнаружили подобные закономерности, когда сосредоточились на отдельных работах, а не на конкурсантах, которые могли подать несколько вариантов решения проблемы. Около 75 процентов записей были доработаны – участники вносили незначительные изменения в решения, которые уже предлагали другие. Но имели место и "скачки" – решения, которые сильно отличались от тех, что уже существовали.

В частности прыжки были гораздо реже успешными, большинство из них никуда не продвинулись. Но в условиях, когда прыжки были удачными, они привели к гораздо более успешным решениям и открыли целые новые наборы идей. На самом деле, была последовательная закономерность: кто-то ввел новейший прорыв, а следующее поколение участников соревнований доработало его.

Вместо итогов

То что нам говорят эти исследования о том, как решать реальные проблемы? Разнообразие – ключевой фактор. Стоит отказаться от стратегии одинокого гения в пользу сочетания различных видов знаний и темперамента, скромных настроек и смелых прыжков – все это в результате открывает неизвестные ранее впечатляющие решения.