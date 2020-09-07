Потребность в улучшении цифровой устойчивости рабочей силы во время и после пандемии COVID-19 резко ускорила тенденции развития цифровых технологий на рабочем месте. Когда сотрудников начали массово отправлять домой из своих офисов, подавляющее большинство предприятий пытались внедрять технологические решения, позволяющие их командам работать удаленно.

Сейчас ИТ-лидеры осознали необходимость расширения своих цифровых возможностей на рабочем месте, чтобы обеспечить долгосрочную устойчивость своего бизнеса, пишет Gartner.

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Пандемия быстро привела к тому, что многие цифровые технологии рабочего места перешли из категории nice-to-have в категорию must-have. Программное обеспечение для встреч, рабочий стол как услуга, корпоративные платформы чата – рабочее место стремительно диджитализуеться. Опрос Gartner 2020 показал: 68 процентов респондентов согласились, что большинство работников используют цифровое рабочее место с начала пандемии COVID-19, – отмечает заслуженный аналитик и вице-президент Gartner Мэтт Кейн.

Потребность в замене личной деятельности приводит к повышенной заинтересованности новыми технологиями, которые вошли в Гартнерский цикл Hype для цифрового рабочего места 2020. Ниже приведены основные тенденции цифрового рабочего места, на которые ИТ-директора будут обращать внимание последующие годы.

Новое рабочее ядро

"Новое рабочее ядро" – коллекция инструментов личной производительности, сотрудничества и коммуникации на основе SaaS, объединенных в один облачный офисный продукт. Как правило, это электронная почта, обмен мгновенными сообщениями и файлами, конференции, управление и редактирование документов, поиск, обнаружение и сотрудничество.

SaaS Software as a service (программное обеспечение как услуга) – одна из форм облачных вычислений, модель обслуживания, при которой подписчикам предоставляется готовое прикладное программное обеспечение, полностью обслуживаемое провайдером.

Доверие к облачным офисным технологиям выросло благодаря общему преимуществу облачности, а также стремлению сократить расходы, упростить процесс и постоянно предоставлять больше функциональных возможностей работчикам. Поставщики модернизируют облачные службы с помощью новых функций мобильности и искусственного интеллекта.

Принесите свою вещь

Люди начинают использовать в работе все больше персональных устройств Интернета вещей (IoT) или устройств BYOD.

Интернет вещей Internet of things (IoT) – концепция вычислительной сети физических предметов ("вещей"), оснащенных встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой. Система рассматривает организацию таких сетей как явление, способное перестроить экономические и общественные процессы, что исключает из части действий и операций необходимость участия человека.

Поскольку дома и бытовые технологии становятся умнее, а потребители все больше используют IoT, весомый ассортимент вещей будет интегрироваться в офисы или использоваться для поддержки удаленной работы, – говорит Кейн.

BYOD Bring your own device – это IT-политика, согласно которой сотрудникам разрешено или рекомендуется использовать личные мобильные устройства (телефоны, планшеты, ноутбуки) для доступа к корпоративным данным и системам. BYOD включает широкий спектр объектов, таких как: фитнес-браслеты, умные фонари, воздушные фильтры, голосовые помощники, умные наушники и гарнитуры для виртуальной реальности (VR). В будущем BYOD будет включать достаточно сложные устройства, такие как работы и беспилотники.

Дистанционная экономика

События и встречи, которые требуют личного присутствия всегда были нормой, а виртуальные встречи, скорее, – исключением. Однако COVID-19 изменил эти реалии. Пандемия повлияла на появление дистанционной экономики или деловой деятельности, не предполагая личное физическое присутствие.

Одновременно, когда внутренние встречи, взаимодействия с клиентами, собеседования по найму и разнообразная другая деловая деятельность стали виртуальными, дистанционная экономика породила новое поколение решений для совещаний, которые пытаются более точно имитировать личную встречу.

Умные рабочие места

Технология умного рабочего места развивается благодаря цифровизации физических объектов, чтобы обеспечить новые методы работы и улучшить эффективность рабочей силы. Интеллектуальные технологии рабочего пространства включают: IoT, цифровые вывески, интегрированные системы управления рабочим местом, виртуальные рабочие места, датчики движения и распознавания лиц.

Рабочий стол как услуга

DaaS Рабочий стол как услуга – схема предоставления услуг "в облаке", где каждый пользователь получает свой рабочий стол "под ключ" с полным набором необходимого и прикладного программного обеспечения.

Рабочий стол как услуга (DaaS) предоставляет пользователям виртуализированный рабочий стол и включает обеспечение, исправления и обслуживание плоскости управления и ресурсов для размещения рабочих нагрузок.

COVID-19 продемонстрировал ценность и силу непрерывности бизнеса DaaS в его способности быстро включить удаленную работу там, где локальные варианты остановились. Пандемия, скорее всего, ускорит внедрение DaaS, и она может даже работать как сервис доставки, когда работники вернутся в офис.

Демократизированые технологические услуги

Технологические услуги будущего будут состовлять и предоставлять люди, которые ими на самом деле пользуются: разработчики или сотрудники, которые создают новые бизнес-приложения, используя средства разработки и среду исполнения, санкционированные корпоративными ИТ.