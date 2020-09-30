Экономический эффект от внедрения в производственные и административные процессы компании ДТЭК цифровых технологий составил около 150 млн гривен за период 2019-2020 годов. Об этом сообщил руководитель программы MODUS по цифровой трансформации ДТЭК Дмитрий Осыка и продемонстрировал результаты работы программы.

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ДТЭК ввел программу комплексной и системной цифровой трансформации MODUS весной 2019 года, рассказывает 24 канал. Компания запустила проекты в пяти первых направлениях диджитал-апгрейда: цифровая шахта, цифровая ТЭС, цифровая логистика, цифровые сети и цифровой HR.

В 2020 году к проектам добавились еще четыре направления второй волны: цифровое месторождение, цифровая аналитика, цифровой офис и цифровые закупки.

Наши прошлогодние инвестиции в программу цифровой трансформации уже начали окупаться. С весны прошлого года, когда стартовала наша программа, экономический эффект от цифровизации уже составил около 150 млн гривен – 100 млн в 2019 и 50 млн в 2020-м году. Такие программы – это наш вклад и наши инвестиции в энергонезависимость отечественной энергетики, которая обязана пройти путь цифровой трансформации, чтобы стать конкурентоспособной и отвечать вызовам времени, – отметил Дмитрий Осыка.

Цифровая трансформация ДТЭК / ДТЭК

Руководитель программы MODUS подчеркнул, что направление цифровой логистики продемонстрировало свою эффективность почти сразу, и уже к концу 2019 пятикратно окупило затраты на себя. Более того, все вышеупомянутые меры – это не разовая экономия, ведь процессы оптимизированы и теперь в таком формате они будут работать постоянно.

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Достигнутый экономический эффект от цифровизации – это еще не максимум, мы видим экономический потенциал в наших проектах. Поэтому будем продолжать цифровую трансформацию. В 2021 году мы расширяемся еще на два направления – цифровизацию клиентских услуг и источников возобновляемой энергетики, – добавил Дмитрий Осыка.