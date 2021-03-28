Японские власти решили оказать содействие владельцам экологически чистых автомобилей. Им позволят бесплатно парковать свой транспорт в ряде национальных парков.

Соответствующее решение накануне приняло министерство по делам окружающей среды Японии. Оно вступит в силу уже в апреле 2021 года.

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Подробности об инициативе

Решение поддержали в рамках усилий по популяризации транспортных средств, которые не выделяют в воздух углекислый газ.

Стоянки для экологических авто в национальных парках в Японии будут бесплатными в течение всего рабочего дня.

"Электромобили и авто на топливных элементах смогут бесплатно парковаться на 16 автостоянках в 10 национальных парках и 2 национальных садах", – уточнили в ведомстве.

Справка. Количество проданных в Японии электромобилей и автомобилей на топливных элементах гораздо меньше, чем, например, в Германии или Китае.

Япония без бензиновых авто

Ранее в японском правительстве заявили, что хотят, чтобы их страна стала углеродно-нейтральной до 2050 года. Именно поэтому там намерены запретить бензиновые автомобили.

Чиновники рассчитывают, что сделать это удастся примерно через 15 лет. Правительство также поставило цель сократить выбросы в стране на 80% к середине XXI века.

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