В Японии водителям электрокаров позволят бесплатно парковаться в нацпарках
Японские власти решили оказать содействие владельцам экологически чистых автомобилей. Им позволят бесплатно парковать свой транспорт в ряде национальных парков.
Соответствующее решение накануне приняло министерство по делам окружающей среды Японии. Оно вступит в силу уже в апреле 2021 года.
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Подробности об инициативе
- Решение поддержали в рамках усилий по популяризации транспортных средств, которые не выделяют в воздух углекислый газ.
- Стоянки для экологических авто в национальных парках в Японии будут бесплатными в течение всего рабочего дня.
"Электромобили и авто на топливных элементах смогут бесплатно парковаться на 16 автостоянках в 10 национальных парках и 2 национальных садах", – уточнили в ведомстве.
Япония без бензиновых авто
Ранее в японском правительстве заявили, что хотят, чтобы их страна стала углеродно-нейтральной до 2050 года. Именно поэтому там намерены запретить бензиновые автомобили.
Чиновники рассчитывают, что сделать это удастся примерно через 15 лет. Правительство также поставило цель сократить выбросы в стране на 80% к середине XXI века.
Экологические разработки японцев
- В Японии работают над первым электрическим танкером, чтобы использовать его для доставки топлива в Токийский залив. Ввести в эксплуатацию могут уже в 2021 году.
- Самолеты авиакомпании Japan Airlines начали заправлять биотопливом, произведенным из старых вещей. Такой источник энергии вызывает меньше выбросов, чем обычное реактивное топливо.
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