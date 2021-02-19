В Японии разрабатывают первый электрический танкер длиной 62 метра, который будет использоваться для доставки топлива в Токийский залив.

Первые два электрических судна разрабатываются по заказу Asahi Tanker в рамках японского проекта e5. Силовую установку разрабатывает Kawasaki Heavy Industries.

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Что известно

Каждый танкер водоизмещением 500 тонн будет оснащен двумя литий-ионными аккумуляторными батареями Orca ESS мощностью 1740 кВт/ч производства Corvus Energy. Судно будет развивать крейсерскую скорость в 19 км/ч.

Отмечают, что суда e5 не только не будут производить вредных выбросов, но и будут создавать меньше вибраций и шума, что обеспечит комфортные условия на борту для экипажа. Кроме того, в случае стихийного бедствия в районе Токийского залива корабль может обеспечивать электроэнергией аварийные службы.

Отмечают, что электрификация этой индустрии – важный шаг на пути к снижению глобальных выбросов и предотвращению изменения климата.

Сейчас два танкера находятся в процессе разработки. Строительством занимаются компании KOA Industry Co. Ltd. и Imura. Первое судно планируют ввести в эксплуатацию в следующем году, а второе – в 2023 году.