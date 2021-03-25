В Японии спуcтили на воду первый катер с водородным двигателем
Японская компания Yanmar представила прототип пассажирского катера на 12 персон с двигателем, который работает на водороде. Его спустили на воду у побережья Кунисаки в префектуре Оита.
Источник:New Atlas
В прошлом году компания Yanmar объявила, что рассматривает вопрос развития морской системы на водородных топливных элементах с производственной линии Toyota Mirai.
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Вероятно, решение мотивировано планом правительства о переходе к углеродно-нейтральной экономике до 2050 года. Его частью является развитие более чистой энергетики и энергетических технологий. Одним из видов топлива, демонстрирующее перспективу, является водород.
Япония и Корея уже инвестируют значительные средства в водород как источник топлива для транспортных средств. Так, Yanmar стремится применить силовую установку топливных элементов Toyota Mirai для морских целей.
В Японии спущен на воду первый катер с водородным двигателем / Фото Yanmar
Что известно о судне
Компания установила систему топливных элементов, состоящую из модулей автомобиля Mirai на прогулочной лодке EX38A:
- вмещает до 12 человек;
- весит 7,9 тонны;
- длина составляет 12,39 метра, а ширина – 3,4 метра.
Для прототипа двигатель 6CXBS-GT заменили на электрическую силовую установку мощностью 250 кВт. Топливный элемент полимерного электролита состоит из двух модулей. На борту судна находится восемь водородных баков.
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