Японская компания Yanmar представила прототип пассажирского катера на 12 персон с двигателем, который работает на водороде. Его спустили на воду у побережья Кунисаки в префектуре Оита.

В прошлом году компания Yanmar объявила, что рассматривает вопрос развития морской системы на водородных топливных элементах с производственной линии Toyota Mirai.

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Вероятно, решение мотивировано планом правительства о переходе к углеродно-нейтральной экономике до 2050 года. Его частью является развитие более чистой энергетики и энергетических технологий. Одним из видов топлива, демонстрирующее перспективу, является водород.

Япония и Корея уже инвестируют значительные средства в водород как источник топлива для транспортных средств. Так, Yanmar стремится применить силовую установку топливных элементов Toyota Mirai для морских целей.

В Японии спущен на воду первый катер с водородным двигателем / Фото Yanmar

Что известно о судне

Компания установила систему топливных элементов, состоящую из модулей автомобиля Mirai на прогулочной лодке EX38A:

вмещает до 12 человек;

весит 7,9 тонны;

длина составляет 12,39 метра, а ширина – 3,4 метра.

Для прототипа двигатель 6CXBS-GT заменили на электрическую силовую установку мощностью 250 кВт. Топливный элемент полимерного электролита состоит из двух модулей. На борту судна находится восемь водородных баков.

Важно! Это первое судно на водородных топливных элементах, который одобрен Министерством земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.