В Японії водіям електрокарів дозволять безкоштовно паркуватися у нацпарках
Японська влада вирішила посприяти власникам екологічно чистих автомобілів. Їм дозволять безкоштовно паркувати свій транспорт у низці національних парків.
Джерело:NHK
Відповідне рішення напередодні ухвалило міністерство у справах довкілля Японії. Воно набуде чинності вже у квітні 2021 року.
Зверніть увагу У Японії спустили на воду перший катер з водневим двигуном
Подробиці про ініціативу
- Рішення підтримали у рамках зусиль щодо популяризації транспортних засобів, які не виділяють у повітря вуглекислий газ.
- Парковки для екологічних авто у національних парках в Японії будуть безкоштовними протягом усього робочого дня.
"Електромобілі та авто на паливних елементах зможуть безкоштовно паркуватися на 16 автостоянках у 10 національних парках і 2 національних садах", – уточнили у відомстві.
Японія без бензинових авто
Ранішу в японському уряді заявили, що хочуть, аби їхня країна стала вуглецево-нейтральною до 2050 року. Саме тому там мають намір заборонити бензинові автомобілі.
Чиновники розраховують, що зробити це вдасться приблизно через 15 років. Уряд також поставив за мету скоротити викиди у країні на 80% до середини XXI століття.
Екологічні розробки японців
- В Японії працюють над першим електричним танкером, аби використовувати його для доставки палива в Токійську затоку. Ввести в експлуатацію можуть вже у 2021 році.
- Літаки авіакомпанії Japan Airlines почали заправляти біопаливом, виробленим зі старих речей. Таке джерело енергії спричиняє менше викидів, ніж звичайне реактивне паливо.
Поділитися новиною