Японская авиакомпания начала заправлять самолеты биотопливом: что известно
Учитывая жесткие международные нововведения, многочисленные авиакомпании активно работают в направлении сокращения углеродных выбросов. Так, в Японии самолеты начали заправлять биотопливом, которое производиться из старых вещей.
Источник:NHK WORLD – JAPAN
Самолеты, которые передвигаются благодаря новейшему топливу, запустила авиакомпания Japan Airlines. Первый тестовый пассажирский рейс осуществили по направлению Токио – Фукуока.
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Японская авиакомпания начала заправлять самолеты биотопливом / Фото NHK WORLD – JAPAN
Как это удалось
Главная цель авиаперевозчика заключалась в создании альтернативного источника энергии, который провоцирует гораздо меньше выбросов, чем обычное реактивное топливо. Для этого Japan Airlines объединилась с другой компанией, которая также базируется в Японии.
Специалисты переработали 250 000 единиц старой хлопковой одежды, применили ферментацию и другие процессы для достижения результата. Благодаря сотрудничеству удалось создать первое японское биореактивное топливо, которое полностью соответствует международным стандартам.
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