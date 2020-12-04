Японія має намір заборонити продаж бензинових автомобілів: коли це станеться
Уряд Японії заявив, що планує заборонити бензинові автомобілі приблизно через 15 років. Країна має амбітну мету – стати вуглецево-нейтральною до 2050 року.
Очікується, що нову політику оголосять вже наступного тижня, пише TechXplore.
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У жовтні прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга заявив, що до 2050 року країна має досягнути вуглецевої нейтральності. Попри те, що ініціативу схвалили екоактивісти та ООН, Японія все ще залежить від викопного палива. Наразі алгоритм конкретних кроків по досягненню поставленої мети ще не розроблений.
Що планують?
У зв'язку з постановою уряду великі компанії розробили плани дій щодо скорочення викидів CO2. Одне з головних завдань – збільшити частку автомобілів з низьким рівнем викидів на ринку. Це стосується гібридних та електричних автомобілів, викиди яких мають знизитися до 50-70 відсотків до 2030 року.
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Японія та вуглецеві викиди: що відомо?
- Японія має намір побудувати безвуглецеве суспільство: уряд поставив за мету скоротити викиди на 80 відсотків до 2050 року.
- Влітку 2021 року Японія перегляне свій базовий енергетичний план, адже для досягнення поставленої мети будуть потрібні серйозні зміни.
- Передбачається, що до 2030 року виробництво ядерної енергії буде покривати 20-22 відсотки японського споживання електроенергії, відновлювані джерела енергії забезпечать 22-24 відсотки, а на теплову енергетику на основі вугілля та природного газу припадатиме 56 відсотків.
- Новий план вимагатиме швидкого зниження вугільної генерації, або оснащення її системами уловлювання та зберігання вуглецю (CCS), а також більш масштабного розвитку ВДЕ.
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