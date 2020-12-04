Уряд Японії заявив, що планує заборонити бензинові автомобілі приблизно через 15 років. Країна має амбітну мету – стати вуглецево-нейтральною до 2050 року.

Очікується, що нову політику оголосять вже наступного тижня, пише TechXplore.

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У жовтні прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга заявив, що до 2050 року країна має досягнути вуглецевої нейтральності. Попри те, що ініціативу схвалили екоактивісти та ООН, Японія все ще залежить від викопного палива. Наразі алгоритм конкретних кроків по досягненню поставленої мети ще не розроблений.

Що планують?

У зв'язку з постановою уряду великі компанії розробили плани дій щодо скорочення викидів CO2. Одне з головних завдань – збільшити частку автомобілів з низьким рівнем викидів на ринку. Це стосується гібридних та електричних автомобілів, викиди яких мають знизитися до 50-70 відсотків до 2030 року.

Додамо, Японія далеко не перша держава, яка заявила про наміри скоротити викиди CO2. У вересні уряд Каліфорнії оголосив, що до 2035 року штат продаватиме автомобілі, які матимуть нульові викиди. У свою чергу Великобританія має на меті заборонити продаж автомобілів на бензині й дизелі з 2030 року.

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Японія та вуглецеві викиди: що відомо?