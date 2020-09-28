Современная энергетика, особенно зеленая, это – высокотехнологичный бизнес, требующий высокого уровня специальных знаний. Даже традиционный бизнес стремительно трансформируется, становиться на цифровые рельсы, чтобы работать эффективнее, безопаснее, экологичнее. Энергетика XXI века – цифровая и технологичная, и это новое IT, новые специалисты, которых раньше не было в отрасли.

Мы пообщались со специалистами в области цифровых технологий и ИТ ДТЭК, чтобы узнать чем живет современная технологическая энергетика, какими компетенциями должен обладать инновационный бизнес и которые цифровые технологии уже сейчас внедряются в отрасль в Украине, рассказывает 24 канал.

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Дмитрий Осыка, руководитель ІТ и программы MODUS по цифровой трансформации ДТЭК

Цифровая трансформация для современного бизнеса – это необходимость. Нынешние условия только ускорили процессы, которые так или иначе были запущены. Вопрос уже не стоит о том СТОИТ ЛИ цифровизироваться, сейчас речь о том КАК цифровизироваться.

Можно говорить о двух путях – эволюции или революции, или другими словами цифровизации или цифровой трансформации. В первом случае речь об оптимизации и адаптации. То есть, мы, внедряя цифровые инструменты, переводим на “цифру” существующие бизнес-процессы, адаптируем то, что есть, под новую реальность и получаем лучшие, чем ранее, результаты. Революционный метод или цифровая трансформация – это уже иной путь. Здесь мы не просто говорим о внедрении ІТ или цифровых технологий, должна меняться корпоративная культура их использования в компании, ведь невозможно привносить что-то новое, не меняя тех, кто будет этим новым пользоваться. Полностью меняется бизнес-модель и процессы в компании.

Дмитрий Осыка, руководитель ІТ и программы MODUS по цифровой трансформации ДТЭК / ДТЭК

Свою программу цифровой трансформации энергетического бизнеса мы начали весной 2019 года сначала в пяти направлениях (шахта, ТЭС, сети, логистика, HR), в этом году еще в четырех (аналитика, месторождение, закупки, офис), а всего речь об 11 направлениях работы бизнеса (клиентский сервис, ВИЭ). Именно цифровая трансформация (DX) позволит решать на качественно новом уровне постоянно усложняющиеся задачи в энергетическом секторе. К таким, например, можно отнести контроль состояния оборудования, его техническое обслуживание и ремонт. Также цифровая трансформация способна минимизировать для сотрудников предприятия большой объем рутинных операций, что их разгрузит и позволит сосредоточиться на более важных задачах.

Цифровая трансформация приносит не только реальную выгоду, но и повышает требования к компетенциям работников компании. Здесь речь идет и об умении работать как с новыми технологиями, подходами, так и с методами управления проектами: DevOps, CI, CD, Scrum, UX/UI-тестирования и пр. В первый год работы программы мы сформировали core team по экспертизе в разных направлениях – data science и data engineering, разработки профессионального промышленного "софта". Произошли качественные изменения в формировании цифровой инфраструктуры, мы развили компетенцию DevOps. Важно, что начали применять agile подходы. Это ново для украинской энергетики и фактически ДТЭК в этом смысле является первопроходцем.

Думаю, вскоре и другие отрасли начнут “обрастать” новыми компетенциями. Будущее за запуском полноценных цифровых экосистем, внутри которых создаются и работают многофункциональные решения.

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Евгений Олейник, руководитель команды по анализу данных (Data Science Team Lead)

Предсказание диапазонов будущего – это не только интересная задача, но и достаточно выгодная во многих сферах, не исключение энергетика. Почему Data Science вызывает такой интерес? Основная причина – это скрытая эффективность, которая содержится в данных.

Машинное обучение (Machine Learning) сегодня позволяет значительно сократить время и трудозатраты на принятие важных решений. Ведь алгоритмы машинного обучения самостоятельно обучаются на реальных данных и ежесекундно принимают оптимальные решения, анализируя тысячи факторов, которые не под силу человеку.

Евгений Олейник, руководитель команды по анализу данных (Data Science Team Lead) / ДТЭК

Разработкой таких “умных” алгоритмов занимается моя команда в ДТЭК. Что делают наши модели? Например, созданная предиктивная модель прогнозов выхода из строя оборудования помогает минимизировать время внеплановых простоев в работе, что сокращает убытки. Модели оптимизации логистики дают возможность эффективнее транспортировать уголь из шахт. Благодаря чему, за первые 10 месяцев работы было сэкономлено почти 1,5% от общего бюджета затрат на перевозку угля. Менее чем за год модель окупила себя уже 5 раз. Модели оптимального расхода топлива на ТЭС позволяют автоматически определять оптимальный режим работы энергоблоков электростанции и давать рекомендации машинисту в режиме реального времени по коррекции параметров работы блока. За свои 14 месяцев модель сэкономила почти 91 млн гривен.

Сейчас мы наблюдаем переход к более технологической энергетике. Это автоматизация и оптимизация процессов, решение проблем и задач, о решении которых раньше нельзя было предположить. Данные позволяют находить новые сложные нелинейные закономерности, иногда довольно парадоксальные для человеческого представления, на основе которых алгоритмы принимают более рациональные и правильные решения по сравнению с человеческим мозгом. Фактически они позволяют прогнозировать неочевидные вещи.

Хотя данные позволяют многое, а алгоритмы начинают внедряться, но об их широком распространении в украинской энергетике говорить пока рано. Для интеграции нейронных сетей и самообучающихся систем нужна “чистая” информация, то есть, систематизированная и цифровая. Пока мы оперируем большими объемами данных, но часто не систематизированными.

В энергетике data science может помогать решать многие задачи, например, прогнозирование объемов потребления электроэнергии, прогнозирование цен на электроэнергию, расчет оптимальных тарифов, диагностирование энергетических объектов, оптимизация режимов потребления и другое.

Мое мнение, важной базой для будущего энергетики станет математика, математика и еще раз математика. Она уже ею стала. Наряду с ней также будут важны основы программирования, аналитическое мышление, критическое мышление, умение коммуницировать и докапываться до истины.

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Анна Гончарук, менеджер по управлению продукта (Product Manager)

Мой путь в энергетике начинался в ДТЭК Сети, а программа цифровой трансформации MODUS - логическое его продолжение. Основная задача менеджера по продукту – это управление процессом создания продукта от момента формирования идеи, гипотезы, выбора метода достижения цели - до момента выхода продукта на рынок и последующее его развитие. Могу выделить три основных направления, из которых состоит мой обычный рабочий день:

Взаимодействие с бизнес-заказчиками. Как выходцу из более традиционного бизнеса мне проще работать, поскольку некоторые бизнес-инсайты понятны с самого начала; Работа с командой разработки. Я работаю с несколькими командами (от 2 до 6 человек в каждой) над созданием цифровых продуктов в модулях Цифровые сети, Цифровая логистика, Цифровая шахта и Цифровые закупки. Исследование рынка. Нужно постоянно держать руку на пульсе, понимать новые тенденции, новые методы, направления и технологии появились в мире, какие из них могут быть применимы в наших проектах.

Анна Гончарук, менеджер по управлению продукта (Product Manager) / ДТЭК

Если говорить о примерах моей работы, то самым объемным по количеству проектов является модуль Цифровые сети. Это шесть проектов, которые объединены одной глобальной задачей – цифровизацией сетей передачи электроэнергии. В одном из них, например, мы используем дроны с технологией лидарного сканирования. Это пример, когда технология нашла свое применение в более консервативной индустрии и приносит пользу для бизнеса. С помощью дронов выполняются облеты, в ходе которых собираются данные. Их можно анализировать и потом с помощью машинного обучения создавать модели, что позволяют достичь желаемых бизнес-результатов. Мы уже имеем первые результаты, которые были апробированы, есть пути дальнейшего развития данного направления в энергетике. Используя big data и те же алгоритмы машинного обучения, мы планируем решить амбициозные задачи современного бизнеса.

Для каждого бизнеса важно общаться со своим клиентом, понимать его. Поэтому отмечу проект, направленный на улучшение клиентского опыта и сервиса. В Сетях клиенты – это не только крупный бизнес, но и каждый из нас, кто пользуется электричеством. Мы работаем над проектами по обновлению сайтов, внедрению чат-ботов, современных клиентских сервисов, чтобы максимально упростить коммуникацию и построить взаимоотношения с нашими потребителями на качественно другом уровне.

Если говорить шире: не только энергетика меняется – мир движется к глобальной цифровизации, а значит базовые цифровые и ІТ навыки в скором времени станут необходимостью для всех нас. Для меня энергетика будущего – точно цифровая и технологичная, с использованием инноваций, новых решений, больших данных, искусственного интеллекта, роботизации рутинных процессов, использовании роботов в для выполнения работ с повышенным риском для человека.

Для клиентов IT энергетика – это новый опыт. Говоря, например, об умных счетчиках, потому что вот это действительно мечта, когда не надо никуда бежать, передавать бумажки с показателями, не надо все держать в голове – твой счетчик сам передает все нужные данные, а я как потребитель получу уведомление через личный кабинет или используя чат-бот данные о сумме платежа. Умные счетчики могут вести учет расхода электрической энергии в зависимости от времени суток, измерять параметры сети, защищать электроприборы от колебаний напряжения, даже обмениваться информацией со Smart Grid, сообщать об аварийных ситуациях и так далее. Это удобно и выгодно, поэтому я верю, что за подобными технологиями будущее.

Юлия Андрейчук, менеджер проекта (Project Manager) информационных систем управления

Менеджер проекта ответственный за управления проектом в целом, при этом он должен обеспечить достижения целей проекта и учесть цели компании, команды. Основная задача – реализовать проект в заданные сроки, в заданном бюджете. Здесь важно понимание целей и задач проекта, каковы его рамки, риски, кто принимает решения, какие ресурсы необходимо задействовать.Так, я бы выделила основные ценности: ответственность, справедливость, честность и уважение.

Юлия Андрейчук, менеджер проекта (Project Manager) информационных систем управления / ДТЭК

Для меня энергетика в будущем – инновационная. Это о том, как сделать энергетическую отрасль и энергосистему более стабильной, эффективной и клиентоориентированной. Сегодня будущее отрасли за диджитализацией и инновациями. ІТ активно способствует развитию энергетики и новому энергетическому переходу. Это диджитализация и умные сети, балансирование возобновляемых источников энергии, применение ІТ и предиктивной аналитики для контроля качества работы оборудования генерации и сетей, использование big data в клиентском сервисе компаний, занимающихся поставкой электроэнергии конечным потребителям.

Также сегодня достигли уровня “зрелости” и активно используются энергетическими компаниями технологии машинного обучения (для работы на рынке электроэнергии и принятия торговых и диспетчерских решений для генерации), “цифровые близнецы” (шахт, нефтегазового месторождений, блоков генерации), блокчейн, Интернет вещей в решениях по энергоэффективности, платформы обмена данными между всеми участниками энергетического рынка.

Учитывая сегодняшнее активное всемирное развитие ІТ, в том числе в энергетике, недалекое будущее этой отрасли для меня сравнимо с фантастическим фильмом – полная автоматизация, экологичность, эффективность, быстрота, гибкость, самообучение и минимальное вовлечение человеческого ресурса в работу системы от генерации и до конечного потребителя.

Евгений Гулак, эксперт по информационной безопасности

Недавно Министерство цифровой трансформации Украины опубликовало проект классификатора IT-специальностей. По мнению создателей данного реестра, современные IT-герои должны быть представлены перечнем, насчитывающим 76 профессий. На текущий момент в реестре перечислено 8 специальностей, связанных с информационной безопасностью и Минцифры сообщает, что перечень в стадии наполнения, предлагая прислать свои варианты.

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Появление новых специальностей эволюционный процесс и в сфере кибербезопасности он тесно связан с управлением рисками на предприятии. Совершенствуются технологии бизнеса, появляются новые системы и вместе с ними параллельно развиваются методы атак и существенно повышается их сложность, приводя к увеличению рисков. Это заставляет специалистов по кибербезопасности развиваться не только в области методов и способов защиты, но и глубоко изучать технологические процессы. В свою очередь подобный “тюнинг” специалиста неизбежно порождает появление узкоспециализированных и очень важных профессий.

Евгений Гулак, эксперт по информационной безопасности / ДТЭК

Такое утверждение справедливо для многих отраслей и энергетика не исключение. Для того чтобы обеспечить конкурентное преимущество, а также предложить наилучший сервис своим потребителям, энергетика должна наряду с инновациями обеспечивать непрерывную работу существующих систем, представленных в первую очередь системами диспетчерского управления и сбора данных (SCADA). Большая часть таких систем обеспечивает общество жизненно важным функциями. Поэтому уже сейчас можно говорить об одной из наиболее востребованных профессий – специалисте в области обеспечения информационной безопасности технологических систем и процессов. Такого рода специалистов – все еще дефицит не только в Украине, но и во всем мире. Однако, благодаря непрерывным процессам цифровой трансформации на нашем предприятии, мы имеем возможность развивать компетенции своих экспертов и привлекать опыт извне.

Лет 15-20 назад, когда я начинал свою карьеру, еще было возможно быть хорошим специалистом сразу во многих областях информационной безопасности, ведь объемы технологий и связанной с ними информации были значительно меньше, чем сейчас. Сегодня совершенно другая ситуация – интернет у вас может быть даже в лампочке, мы говорим об умных домах, счетчиках, сетях, часах и даже одежде. Все это имеет доступ в мировую сеть, которая играет роль артерий по распространению информации. Поэтому специалисту по безопасности приходится знать обо всем одновременно и при этом выбирать в чем становится профессионалом, а что знать на базовом уровне.

В частности, имея 18-летний опыт работы в информационной безопасности, я на данный момент развиваю свои компетенции в DevSecOps и безопасности приложений. DevSecOps является важнейшей концепцией информационной безопасности. Для нас в ДТЭК это означает, что во время разработки приложений наша команда заботится о защите не только в каких-то конкретных контрольных точках, но и предъявляет требования безопасности ко всем компонентам и процессам. Конечно, в больших компаниях, как ДТЭК, работают целые отделы безопасности, но кибергигиена – это ответственность каждого. Взламывать могут ваш домашний компьютер, а целью может оказаться вся инфраструктура огромного предприятия.

Каждую неделю появляются новые векторы атак, что иногда приводит к утечкам, а злоумышленникам достаются огромные массивы информации. По моему мнению, современным компаниям при переходе на “цифру” важно не только не экономить на штате специалистов по безопасности, но также и инвестировать в знания рядовых сотрудников – взращивать цифровую грамотность и культивировать цифровую гигиену.