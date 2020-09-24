В Украине впервые разработали и представили всеобъемлющий путеводитель для иностранных инвесторов. Правительство вместе с Офисом Президента Украины уже начало сбор перспективных инвестиционных проектов – из 600 предложенных были выбраны 60 самых привлекательных.

Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook. UkraineInvest Guide Это аналитический инструмент, в котором можно найти информацию об: инвестиционных проектах, ресурсном потенциале страны и изменениях в регуляторной политике.

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Путеводитель дает полное видение и понятную картину о том, куда и как лучше инвестировать в Украине, – отмечает премьер Денис Шмыгаль в Facebook.



UkraineInvest Guide / Ukraine Invest

Что вошло в гайд?

Иностранные инвесторы смогут найти полную информацию о каждой отрасли украинской экономики: от сельского хозяйства и энергетики к инфраструктуре и ИТ-сфере. Кроме того, правительство и ОПУ пока выбрали 60 самых привлекательных инвестпроектов и подготовили расширенные данные о них.

Отмечается, что обновление UkraineInvest Guide будет происходить каждый квартал, что поможет поставлять инвесторам наиболее полную и актуальную информацию.

Презентация обновленного гайда для инвесторов – это начало большой истории для популяризации Украины как страны, привлекательной для инвестиций, – добавляет Шмыгаль.

Команда UkraineInvest открыта к диалогу и готова помочь каждому инвестору нужными данными о проектах и отраслях для инвестирования именно в Украине.