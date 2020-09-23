Щоб відзначити вплив інновацій, технологій та інтелектуальне лідерство, компанія CW (Cambridge Wireless) запросила своє всесвітньо відоме технологічне співтовариство номінувати видатні компанії і людей в їх екосистемі на першу премію CW Technology and Innovation Awards.

Оголошення переможців 2020 року збіглося з флагманською подією CW – віртуальною конференцією CW International Conference, що відкриває Edge Week, яка охоплює три дні занурення у вивчення Edge Computing, з його партнерами 5G, AI і IoT, як перетворюючої технології, що допомагає організаціям долати обмеження традиційної мережної архітектури, розповідає Cambridge Wireless.

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Переможцями конкурсу CW 2020 стали:

Переможець конкурсу "Кращий підключений продукт", що спонсорується ghd.

Redtail Telematics

Redtail Telematics / tu-auto

Компанія є постачальником понад 6 мільйонів пристроїв, що обробляють понад тридцять мільярдів миль даних для страховиків, менеджерів автопарків, виробників і споживачів по всьому світу. Вони унікальні тим, що мають контроль над кожним аспектом телематичного ланцюжка поставок, починаючи з проєктування і виробництва апаратного забезпечення і закінчуючи поставкою додатків і послуг, які перетворюють зібрані дані в корисну інформацію для клієнтів. Це дає неймовірну гнучкість в постачанні індивідуальних рішень.

Переможець конкурсу "Найбільш інноваційний початок року", спонсором якого є компанія Appleyard Lees

Connected Kerb

Connected Kerb / drivingelectric

Компанія "Connected Kerb Ltd" надає платформу "розумних міст", яка інтегрує як електроживлення, так і дані на борту для підтримки електричних і автономних транспортних засобів, а також застосування передових технологій IoT. Їх платформа є інноваційною для розширення можливостей поліпшення придатних вулиць для життя, мінімізації впливу на навколишнє середовище і посилення переходу до електричних транспортних засобів для всіх людей. На початку цього року за свою роботу вони отримали нагороду SEAL (Sustainability, Environmental Achievement & Leadership).

Переможець премії "Найбільший вплив на різноманітність і залученість в технології", що спонсорується PwC

Coders of Colour

Coders of Colour – це організація, націлена на "розширення прав і можливостей та надання можливостей недостатньо представленим молодим людям з різним кольором шкіри робити кар'єру в області технологій, надаючи їм безпечний простір для навчання, досліджень і зростання".

Coders of Colour / Coders of Colour

Ми робимо це, в першу чергу, шляхом проведення безкоштовних семінарів з кодування для молодих людей. У компанії "Coders of Colour" ми використовуємо дуже "практичний" підхід до надання підтримки. Ми вважаємо, що всі наші слухачі повинні залишати кожен з наших заходів з можливістю робити щось нове. Ми також готові допомогти їм, якщо буде потрібна подальша підтримка, – відзначають представники компанії Coders of Colour.

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Переможець премії "Найефективніші технології для суспільства", що спонсорується Intelsat

Модель AMN "Мережа як послуга" (NaaS)

What is Java?



Find out more on the 20th and 22nd of July! Sign up for our summer programme here: https://t.co/DMRmUfbW7A pic.twitter.com/YhgeoseGR4 — Coders of Colour (@codersofcolour) July 14, 2020

AMN створює, володіє, експлуатує і обслуговує інфраструктуру мобільного зв'язку, надаючи послуги найбільшим операторам мобільного зв'язку (MNO) в Африці. Модель "Мережа як послуга" (Network-as-a-Service, NaaS), розроблена AMN, дозволяє африканським операторам 1-го рівня розширити зону покриття мережі вглиб сільських районів. AMN використовує передові технології, що дозволяють економічно і стійко надавати послуги невеликим співтовариствам, ніж будь-коли раніше. AMN забезпечує зв'язок 2G, 3G і 4G для передачі голосу і даних в містах та селах, які раніше не були пов'язані між собою.

Переможець премії за краще застосування передових технологій, спонсорується Qualcomm

Taubyte

Edge computing can become ‘Smart Computing’ with automation https://t.co/zWxi8G2Mk6 via @Edge_IR — Taubyte (@Taubyte_edge) September 19, 2020

Компанія Taubyte вирішує проблему масштабованості програмного забезпечення на кордоні з допомогою повністю автоматизованої обчислювальної платформи NoOps або "Розумні обчислення". Це дозволяє використовувати справжній потенціал глобальної обчислювальної інфраструктури. Taubyte є постачальником інтелектуальних обчислень з унікальним інноваційним поворотом, який усуває складність розробки, розгортання і маршрутизації програмного забезпечення, дозволяючи IoT розробникам зосередитися на особливостях продукту, таким чином, скорочуючи як витрати, так і час виведення на ринок.

Лауреат премії "Видатна жінка-інженер року", спонсорується Англійським університетом

Юе Ван (Yuе Wang), старший менеджер з технологій, Мережевий ІІ, Samsung Electronics

#5G core network moving to a public cloud! https://t.co/lEHOVSchqn — Yue Wang (@YueWUK) September 11, 2020

Юе – дослідниця та лідер мережі AI. Створила команду для виконання проєктів, інженер та приклад для наслідування для жінок (і чоловіків), які прагнуть зробити кар'єру в області досліджень і розробок в сфері комунікацій.