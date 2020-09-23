Нагороди за інноваційні технології CW 2020: оголошені переможці
Щоб відзначити вплив інновацій, технологій та інтелектуальне лідерство, компанія CW (Cambridge Wireless) запросила своє всесвітньо відоме технологічне співтовариство номінувати видатні компанії і людей в їх екосистемі на першу премію CW Technology and Innovation Awards.
Оголошення переможців 2020 року збіглося з флагманською подією CW – віртуальною конференцією CW International Conference, що відкриває Edge Week, яка охоплює три дні занурення у вивчення Edge Computing, з його партнерами 5G, AI і IoT, як перетворюючої технології, що допомагає організаціям долати обмеження традиційної мережної архітектури, розповідає Cambridge Wireless.
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Переможцями конкурсу CW 2020 стали:
Переможець конкурсу "Кращий підключений продукт", що спонсорується ghd.
Redtail Telematics
Redtail Telematics / tu-auto
Компанія є постачальником понад 6 мільйонів пристроїв, що обробляють понад тридцять мільярдів миль даних для страховиків, менеджерів автопарків, виробників і споживачів по всьому світу. Вони унікальні тим, що мають контроль над кожним аспектом телематичного ланцюжка поставок, починаючи з проєктування і виробництва апаратного забезпечення і закінчуючи поставкою додатків і послуг, які перетворюють зібрані дані в корисну інформацію для клієнтів. Це дає неймовірну гнучкість в постачанні індивідуальних рішень.
Переможець конкурсу "Найбільш інноваційний початок року", спонсором якого є компанія Appleyard Lees
Connected Kerb
Connected Kerb / drivingelectric
Компанія "Connected Kerb Ltd" надає платформу "розумних міст", яка інтегрує як електроживлення, так і дані на борту для підтримки електричних і автономних транспортних засобів, а також застосування передових технологій IoT. Їх платформа є інноваційною для розширення можливостей поліпшення придатних вулиць для життя, мінімізації впливу на навколишнє середовище і посилення переходу до електричних транспортних засобів для всіх людей. На початку цього року за свою роботу вони отримали нагороду SEAL (Sustainability, Environmental Achievement & Leadership).
Переможець премії "Найбільший вплив на різноманітність і залученість в технології", що спонсорується PwC
Coders of Colour
Coders of Colour – це організація, націлена на "розширення прав і можливостей та надання можливостей недостатньо представленим молодим людям з різним кольором шкіри робити кар'єру в області технологій, надаючи їм безпечний простір для навчання, досліджень і зростання".
Coders of Colour / Coders of Colour
Ми робимо це, в першу чергу, шляхом проведення безкоштовних семінарів з кодування для молодих людей. У компанії "Coders of Colour" ми використовуємо дуже "практичний" підхід до надання підтримки. Ми вважаємо, що всі наші слухачі повинні залишати кожен з наших заходів з можливістю робити щось нове. Ми також готові допомогти їм, якщо буде потрібна подальша підтримка, – відзначають представники компанії Coders of Colour.
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Переможець премії "Найефективніші технології для суспільства", що спонсорується Intelsat
Модель AMN "Мережа як послуга" (NaaS)
AMN створює, володіє, експлуатує і обслуговує інфраструктуру мобільного зв'язку, надаючи послуги найбільшим операторам мобільного зв'язку (MNO) в Африці. Модель "Мережа як послуга" (Network-as-a-Service, NaaS), розроблена AMN, дозволяє африканським операторам 1-го рівня розширити зону покриття мережі вглиб сільських районів. AMN використовує передові технології, що дозволяють економічно і стійко надавати послуги невеликим співтовариствам, ніж будь-коли раніше. AMN забезпечує зв'язок 2G, 3G і 4G для передачі голосу і даних в містах та селах, які раніше не були пов'язані між собою.
Переможець премії за краще застосування передових технологій, спонсорується Qualcomm
Taubyte
Компанія Taubyte вирішує проблему масштабованості програмного забезпечення на кордоні з допомогою повністю автоматизованої обчислювальної платформи NoOps або "Розумні обчислення". Це дозволяє використовувати справжній потенціал глобальної обчислювальної інфраструктури. Taubyte є постачальником інтелектуальних обчислень з унікальним інноваційним поворотом, який усуває складність розробки, розгортання і маршрутизації програмного забезпечення, дозволяючи IoT розробникам зосередитися на особливостях продукту, таким чином, скорочуючи як витрати, так і час виведення на ринок.
Лауреат премії "Видатна жінка-інженер року", спонсорується Англійським університетом
Юе Ван (Yuе Wang), старший менеджер з технологій, Мережевий ІІ, Samsung Electronics
Юе – дослідниця та лідер мережі AI. Створила команду для виконання проєктів, інженер та приклад для наслідування для жінок (і чоловіків), які прагнуть зробити кар'єру в області досліджень і розробок в сфері комунікацій.