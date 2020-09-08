В Украине представили новый классификатор IT-профессий: список 76 специальностей
Министерство цифровой трансформации Украины обнародовало классификатор IT-специальностей. Сейчас перечень насчитывает 76 пунктов, но разработчики говорят, что он будет пополняться.
Министерство и Комитет цифровой трансформации разработали проект реестра классификаций IT-профессий и специальностей для диджитал-маркетинга. Дело в том, что предыдущий классификатор недостаточно функционален, так как не содержит большинства актуальных, современных и перспективных специальностей, сообщает itc.ua.
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Так, при трудоустройстве сотрудников работодатели вынуждены подбирать под представителей сферы IT и специалистов по диджитал-маркетингу давно неактуальные и неподходящие названия должностей.
В результате специалисты сферы IT совместно c представителями министерств и ведомств подготовили перечень профессий в диджитал-маркетинге и IT, который соответствует стандартам европейского классификатора ISCO-08. Отметим, что разработчики учли украинскую специфику.
Какие профессии внесли в классификатор?
На данный момент в список вошло 76 профессий: бизнес-архитектор, аналитик данных, IT-аудитор, разработчик интерфейса пользователя, антикризисный аналитик, интегратор базы данных, менеджер социальных сетей и другие. Более того, Министерство цифровой трансформации предлагает представителям IT, руководителям и специалистам по подбору персонала вносить свои предложения.