Министерство цифровой трансформации Украины обнародовало классификатор IT-специальностей. Сейчас перечень насчитывает 76 пунктов, но разработчики говорят, что он будет пополняться.

Министерство и Комитет цифровой трансформации разработали проект реестра классификаций IT-профессий и специальностей для диджитал-маркетинга. Дело в том, что предыдущий классификатор недостаточно функционален, так как не содержит большинства актуальных, современных и перспективных специальностей, сообщает itc.ua.

Интересно: Цифровое рабочее место 2020: 6 тенденций, которые вас удивят

Так, при трудоустройстве сотрудников работодатели вынуждены подбирать под представителей сферы IT и специалистов по диджитал-маркетингу давно неактуальные и неподходящие названия должностей.

Реформирование классификатора специальностей предложило Министерство экономического развития. Рабочая группа для создания перечня актуальных профессий на ближайшее десятилетие была собранная на базе Национального агентства квалификаций.

В результате специалисты сферы IT совместно c представителями министерств и ведомств подготовили перечень профессий в диджитал-маркетинге и IT, который соответствует стандартам европейского классификатора ISCO-08. Отметим, что разработчики учли украинскую специфику.

Какие профессии внесли в классификатор?

На данный момент в список вошло 76 профессий: бизнес-архитектор, аналитик данных, IT-аудитор, разработчик интерфейса пользователя, антикризисный аналитик, интегратор базы данных, менеджер социальных сетей и другие. Более того, Министерство цифровой трансформации предлагает представителям IT, руководителям и специалистам по подбору персонала вносить свои предложения.

Список 76 специальностей в IT: