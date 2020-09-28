Сучасна енергетика, особливо зелена, це – високотехнологічний бізнес, що вимагає високого рівня спеціальних знань. Навіть традиційний бізнес стрімко трансформується, стає на цифрові рейки, щоб працювати ефективніше, безпечніше, екологічніше. Енергетика ХХІ століття – цифрова і технологічна, і це нове IT, нові фахівці, яких раніше не було в галузі.

Ми поспілкувалися з фахівцями в галузі цифрових технологій та ІТ ДТЕК, щоб дізнатися чим живе сучасна технологічна енергетика, якими компетенціями повинен володіти інноваційний бізнес і які цифрові технології вже зараз впроваджуються в галузь в Україні, розповідає 24 канал.

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Дмитро Осика, керівник ІТ і програми MODUS з цифрової трансформації ДТЕК

Цифрова трансформація для сучасного бізнесу – це необхідність. Нинішні умови тільки прискорили процеси, які так чи інакше були запущені. Питання вже не стоїть про те ЧИ ВАРТО Цифровізовати, зараз мова йде про те ЯК Цифровізувати.

Можна говорити про два шляхи – еволюції або революції, або іншими словами цифровізації або цифрової трансформації. У першому випадку мова йде про оптимізацію і адаптацію. Тобто, ми, впроваджуючи цифрові інструменти, переводимо на "цифру" існуючі бізнес-процеси, адаптуємо те, що є, під нову реальність і отримуємо кращі, ніж раніше, результати. Революційний метод або цифрова трансформація – це вже інший шлях. Тут ми не просто говоримо про впровадження ІТ або цифрових технологій, повинна змінюватися корпоративна культура їх використання в компанії, адже неможливо привносити щось нове, не змінюючи тих, хто буде цим новим користуватися. Повністю змінюється бізнес-модель і процеси в компанії.

Дмитро Осика, керівник ІТ і програми MODUS з цифровій трансформації ДТЕК / ДТЕК

Свою програму цифрової трансформації енергетичного бізнесу ми почали весною 2019 року спочатку в п'яти напрямках (шахта, ТЕС, мережі, логістика, HR), цьогоріч ще в чотирьох (аналітика, родовище, закупівлі, офіс). Загалом ми розвиваємо 11 напрямків роботи бізнесу (клієнтський сервіс, ВДЕ). Саме цифрова трансформація (DX) дозволить вирішувати на якісно новому рівні завдання, що постійно ускладнюються в енергетичному секторі. До таких, наприклад, можна віднести контроль стану обладнання, його технічне обслуговування та ремонт. Також цифрова трансформація здатна мінімізувати для співробітників підприємства великий обсяг рутинних операцій, що їх розвантажить і дозволить зосередитися на більш важливих завданнях.

Цифрова трансформація приносить не тільки реальну вигоду, а й підвищує вимоги до компетенцій працівників компанії. Тут мова йде і про вміння працювати як з новими технологіями, підходами, так і з методами управління проектами: DevOps, CI, CD, Scrum, UX/UI-тестування та ін. В перший рік роботи програми ми сформували core team з експертизи в різних напрямках – data science і data engineering, розробки професійного промислового "софта". Відбулися якісні зміни у формуванні цифрової інфраструктури, ми розвинули компетенції DevOps. Важливо, що почали застосовувати agile підходи. Це нове для української енергетики і фактично ДТЕК в цьому сенсі є першопрохідцем.

Думаю, незабаром і інші галузі почнуть "обростати" новими компетенціями. Майбутнє за запуском повноцінних цифрових екосистем, всередині яких створюються і працюють багатофункціональні рішення.

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Євген Олійник, керівник команди з аналізу даних (Data Science Team Lead)

Передбачення діапазонів майбутнього – це не тільки цікаве завдання, але і досить вигідна в багатьох сферах енергетика. Чому Data Science викликає такий інтерес? Основна причина – це прихована ефективність, яка міститься в даних.

Машинне навчання (Machine Learning) сьогодні дозволяє значно скоротити час і трудовитрати на прийняття важливих рішень. Адже алгоритми машинного навчання самостійно навчаються на реальних даних і щомиті приймають оптимальні рішення, аналізуючи тисячі чинників, які не під силу людині.

Розробкою таких "розумних" алгоритмів займається моя команда в ДТЕК. Що роблять наші моделі? Наприклад, створена предиктивна модель прогнозів виходу з ладу обладнання допомагає мінімізувати час позапланових простоїв в роботі, що скорочує збитки. Моделі оптимізації логістики дають можливість ефективніше транспортувати вугілля з шахт. Завдяки чому, за перші 10 місяців роботи було зекономлено майже 1,5% від загального бюджету витрат на перевезення вугілля. Менш ніж за рік модель окупила себе вже 5 разів. Моделі оптимальної витрати палива на ТЕС дозволяють автоматично визначати оптимальний режим роботи енергоблоків електростанції і давати рекомендації машиністу в режимі реального часу з корекції параметрів роботи блоку. За свої 14 місяців модель заощадила майже 91 млн гривень.

Євген Олійник, керівник команди з аналізу даних (Data Science Team Lead) / ДТЕК

Зараз ми спостерігаємо перехід до більш технологічної енергетики. Це автоматизація та оптимізація процесів, рішення проблем і завдань, про рішення яких раніше не можна було і подумати. Дані дозволяють знаходити нові складні нелінійні закономірності, іноді досить парадоксальні для людського уявлення, на основі яких алгоритми приймають більш раціональні і правильні рішення в порівнянні з людським мозком. Фактично вони дозволяють прогнозувати неочевидні речі.

Хоча дані дозволяють багато, а алгоритми починають впроваджуватися, але про їх значне поширення в українській енергетиці говорити поки рано. Для інтеграції нейронних мереж і систем, що навчаються самостійно, потрібна "чиста" інформація, тобто, систематизована і цифрова. Поки ми оперуємо великими обсягами даних, але часто не систематизованими.

В енергетиці data science може допомагати вирішувати багато завдань, наприклад: прогнозувати обсяги споживання електроенергії, прогнозувати ціни на електроенергію, розраховувати оптимальні тарифи, діагностувати енергетичні об'єкти, оптимізувати режими споживання та інше.

Моя думка, важливою базою для майбутнього енергетики стане математика, математика і ще раз математика. Вона вже нею стала. Поряд з нею також будуть важливі основи програмування, аналітичне мислення, критичне мислення, вміння комунікувати і встановлювати істину.

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Анна Гончарук, менеджер з управління продукту (Product Manager)

Мій шлях в енергетиці починався в ДТЕК Мережі, а програма цифрової трансформації MODUS – логічне його продовження. Основне завдання менеджера з продукту – це управління процесом створення продукту від моменту формування ідеї, гіпотези, вибору методу досягнення мети – до моменту виходу продукту на ринок і подальший його розвиток. Можу виділити три основні напрями, з яких складається мій звичайний робочий день:

Взаємодія з бізнес-замовниками. Як вихідцю з більш традиційного бізнесу мені простіше працювати, оскільки деякі бізнес-інсайти зрозумілі від самого початку; Робота з командою розробки. Я працюю з декількома командами (від 2 до 6 осіб в кожній) над створенням цифрових продуктів в модулях Цифрові мережі, Цифрова логістика, Цифрова шахта і Цифрові закупівлі. Дослідження ринку. Потрібно постійно тримати руку на пульсі, розуміти нові тенденції, нові методи, напрямки та технології, що з'явилися в світі, та постійно аналізувати, які з них можуть бути застосовні в наших проектах.

Анна Гончарук, менеджер з управління продукту (Product Manager) / ДТЕК

Якщо говорити про приклади моєї роботи, то найоб'ємнішим за кількістю проектів є модуль Цифрові мережі. Це шість проектів, які об'єднані одним глобальним завданням – цифровізацією мереж передачі електроенергії. В одному з них, наприклад, ми використовуємо дрони з технологією лідарного сканування. Це приклад, коли технологія знайшла своє застосування в більш консервативній ндустрії і приносить користь для бізнесу. За допомогою дронів виконуються обльоти, в ході яких збираються дані. Їх можна аналізувати і потім за допомогою машинного навчання створювати моделі, що дозволяють досягти бажаних бізнес-результатів. Ми вже маємо перші результати, які були випробувані, є шляхи подальшого розвитку даного напрямку в енергетиці. Використовуючи big data і ті ж алгоритми машинного навчання, ми плануємо вирішити амбітні завдання сучасного бізнесу.

Для кожного бізнесу важливо спілкуватися зі своїм клієнтом, розуміти його. Тому зазначу проект, спрямований на поліпшення клієнтського досвіду і сервісу. У Мережах клієнти – це не тільки великий бізнес, а й кожен з нас, хто користується електрикою. Ми працюємо над проектами з оновлення сайтів, впровадження чат-ботів, сучасних клієнтських сервісів, щоб максимально спростити комунікацію і побудувати взаємини з нашими споживачами на якісно іншому рівні.

Якщо говорити ширше: не тільки енергетика змінюється – світ рухається до глобальної цифровізації, а значить базові цифрові й ІТ навички незабаром стануть необхідністю для всіх нас. Для мене енергетика майбутнього – точно цифрова і технологічна, з використанням інновацій, нових рішень, великих даних, штучного інтелекту, роботизації рутинних процесів, використання роботів для виконання робіт з підвищеним ризиком для людини.

Для клієнтів IT енергетика – це новий досвід. Говорячи, наприклад, про розумні лічильники, тому що ось це дійсно мрія, коли не треба нікуди бігти, передавати папірці з показниками, не треба все тримати в голові – твій лічильник сам передає всі потрібні дані, а я як споживач отримаю повідомлення через особистий кабінет або використовуючи чат-бот дані про суму платежу. Розумні лічильники можуть вести облік витрат електричної енергії в залежності від часу доби, вимірювати параметри мережі, захищати електроприлади від коливань напруги, навіть обмінюватися інформацією зі Smart Grid, повідомляти про аварійні ситуації і так далі. Це зручно і вигідно, тому я вірю, що за подібними технологіями майбутнє.

Юлія Андрейчук, менеджер проєкту (Project Manager) інформаційних систем управління

Менеджер проєкту є відповідальним за управління проєктом в цілому, при цьому він повинен забезпечити досягнення цілей проєкту і врахувати мету компанії, команди. Основне завдання – реалізувати проект в задані терміни, в заданому бюджеті. На цьому етапі важливе розуміння цілей і завдань проєкту, які його рамки, ризики, хто приймає рішення, які ресурси необхідно задіяти. Так, я б виділила основні цінності: відповідальність, справедливість, чесність і повагу.

Юлія Андрейчук, менеджер проєкту (Project Manager) інформаційних систем управління / ДТЕК

Для мене енергетика в майбутньому – інноваційна. Це про те, як зробити енергетичну галузь і енергосистему більш стабільною, ефективною і клієнтоорієнтованою. Сьогодні майбутнє галузі за діджиталізацією та інноваціями. ІТ активно сприяє розвитку енергетики і нового енергетичного переходу. Це діджиталізація і розумні мережі, балансування поновлюваних джерел енергії, застосування ІТ і предиктивної аналітики для контролю якості роботи обладнання генерації і мереж, використання big data в клієнтському сервісі компаній, що займаються постачанням електроенергії кінцевим споживачам.

Також сьогодні досягли рівня "зрілості" і активно використовуються енергетичними компаніями технології машинного навчання (для роботи на ринку електроенергії і прийняття торгових і диспетчерських рішень для генерації), "цифрові близнюки" (для шахт, нафтогазових родовищ, блоків генерації), блокчейн, Інтернет речей в рішеннях по енергоефективності, платформи обміну даними між усіма учасниками енергетичного ринку.

З огляду на сьогоднішній активний всесвітній розвиток ІТ, в тому числі в енергетиці, недалеке майбутнє цієї галузі для мене можна порівняти з фантастичним фільмом – повна автоматизація, екологічність, ефективність, швидкість, гнучкість, самонавчання і мінімальне залучення людського ресурсу в роботу системи від генерації і до кінцевого споживача.

Євген Гулак, експерт з інформаційної безпеки

Нещодавно Міністерство цифрової трансформації України опублікувало проєкт класифікатора IT-спеціальностей. На думку творців даного реєстру, сучасні IT-герої повинні бути представлені переліком, що налічує 76 професій. На поточний момент в реєстрі перераховано 8 спеціальностей, пов'язаних з інформаційною безпекою. Мініцифри повідомляють, що перелік буде попвнюватися та пропонують надсилати свої варіанти.

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Поява нових спеціальностей – еволюційний процес і в сфері кібербезпеки він тісно пов'язаний з управлінням ризиками на підприємстві. Удосконалюються технології бізнесу, з'являються нові системи і разом з ними паралельно розвиваються методи атак і істотно підвищується їх складність, приводячи до збільшення ризиків. Це змушує фахівців з кібербезпеки розвиватися не тільки в області методів і способів захисту, а й глибоко вивчати технологічні процеси. У свою чергу подібний "тюнінг" фахівця неминуче породжує появу вузькоспеціалізованих і дуже важливих професій.

Євген Гулак, експерт з інформаційної безпеки / ДТЕК

Таке твердження справедливе для багатьох галузей і енергетика не виняток. Для того щоб забезпечити конкурентну перевагу, а також запропонувати найкращий сервіс своїм споживачам, енергетика повинна поряд з інноваціями забезпечувати безперервну роботу існуючих систем, представлених в першу чергу системами диспетчерського управління та збору даних (SCADA). Велика частина таких систем забезпечує суспільство життєво важливим функціями. Тому вже зараз можна говорити про одну з найбільш затребуваних професій – фахівці в галузі забезпечення інформаційної безпеки технологічних систем і процесів. Такого роду фахівців все ще дефіцит не тільки в Україні, а й в усьому світі. Однак, завдяки безперервним процесам цифрової трансформації на нашому підприємстві, ми маємо можливість розвивати компетенції своїх експертів і залучати досвід ззовні.

Років 15-20 тому, коли я починав свою кар'єру, ще було можливо бути хорошим фахівцем відразу в багатьох областях інформаційної безпеки, адже обсяги технологій і пов'язаної з ними інформації були значно менше, ніж зараз. Сьогодні зовсім інша ситуація – інтернет у вас може бути навіть в лампочці, ми говоримо про розумні будинки, лічильники, мережі, годинники та навіть одяг. Все це має доступ до світової мережі, яка грає роль артерій з розповсюдження інформації. Тому фахівцю з безпеки доводиться знати про все одночасно і при цьому вибирати в чому стати професіоналом, а що знати на базовому рівні.

Зокрема, маючи 18-річний досвід роботи в інформаційній безпеці, я на даний момент розвиваю свої компетенції в DevSecOps і безпеці додатків. DevSecOps є найважливішою концепцією інформаційної безпеки. Для нас в ДТЕК це означає, що під час розробки додатків наша команда дбає про захист не тільки в якихось конкретних контрольних точках, але і висуває вимоги безпеки до всіх компонентів і процесів. Звичайно, у великих компаніях, таких як ДТЕК, працюють цілі відділи безпеки, але кібергігіена – це відповідальність кожного. Зламати можуть ваш домашній комп'ютер, а метою може виявитися вся інфраструктура величезного підприємства.

Щотижня з'являються нові вектори атак, що іноді призводить до витоку, а зловмисникам дістаються величезні масиви інформації. На мою думку, сучасним компаніям при переході на "цифру" важливо не тільки не економити на штаті фахівців з безпеки, але також і інвестувати в знання рядових співробітників – вирощувати цифрову грамотність і культивувати цифрову гігієну.