Эксперты доказывают, что до 90 процентов инновационных центров не работают. К сожалению – это упрямая статистика. Сегодня мы имеем неограниченный доступ к теориям инноваций, узкоспециализированным книгам, консультациям, лучшим практикам и инструментам. Поэтому, может показаться, что достичь успеха будет гораздо проще.

Однако существует множество документально подтвержденных причин, по которым инновационные группы терпят неудачу: от погони за ежеквартальными слияниями и поглощениями до внутренней конкуренции, плохой коммуникации и управления заинтересованными сторонами, а также отказ от существующей продукции вместо того, чтобы использовать ее в своих интересах, рассказывает Forbes.

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Каждая компания стремится к инновациям для увеличения дохода, повышение операционной эффективности или создания эффекта ореола с точки зрения узнаваемости бренда.

Бесспорно, 2000-е годы стали эпохой огромного прогресса в области данных и технологий настолько, что каждую компанию можно было бы назвать компанией, занимающейся программным обеспечением.

Так как компаниям сломать систему, избежать неудач и научиться высвобождать неиспользованные богатства, обусловленные инновациями?

Визуализировать, учиться и исследовать

Инновация – это не процесс и не руководство. Как вообще придумать концепцию?

Ответ является сложной смесью понимания индустрий, возможностей и болевых точек, экосистемы игроков, технологий, человеческого поведения и владения общей настойчивостью. Скорее всего, идея будет многократно убита до того, как она будет воплощена в жизнь.

Для того, чтобы найти ответ, чрезвычайно важно разжечь страсть. Одним из способов решения этой проблемы является создание научно-исследовательского центра, что позволяет персоналу визуализировать и изучать данные, продукты и решения, которые они поставляют. Центр исследований и разработок действует как заявление о намерениях, так и в качестве катализатора, что побуждает компании к инновациям.

В течение всего этого процесса визуализация играет ключевую роль в обеспечении контекста. Недаром говорят: если картинка стоит тысячи слов, то научно-исследовательский центр – миллиард.

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Определить и построить

После того, как идея воспитывается и развивает сильные коммерческие показатели, принимается решение о ее введении в действие. Этот процесс имеет два этапа.

Производство программного обеспечения

Этот вопрос является чрезвычайно актуальным в последние годы. Облачные вычисления и технологии жизненного цикла разработки программного обеспечения автоматизировали это на столько, что компании могут выпускать программное обеспечение несколько раз в день. Скорость выпуска на рынок и последующее обратная связь могут быть оптимизированы со скоростью света.

Руководство, подбор людей, организация процесса и определение общей культуры компании

Лидерство в инновационных группах должно предоставлять приоритет в создании ощутимых результатов в долгосрочной перспективе, что требует организационного терпения и достаточного количества краткосрочных выигрышей, чтобы обеспечить возможность выкупа от владельцев P&L. Это требует ловких консультационных навыков и детального понимания организационной структуры, влиятельных организаций и культуры.

P&L Отчет о прибыли и убытках (profit & loss report) входит в тройку главных финансовых отчетов для бизнеса. Вместе с ним в связке обычно идет: отчет о движении денежных средств (cash flow) и баланс (balance sheet).

Разворачивать и масштабировать

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Развертывание и масштабирование инновационного продукта, решения или платформы часто является забытым этапом. Поговорка "построй это, и они придут" – это, к сожалению, скорее исключение из правил.

На практике это сводится к пониманию экосистемы, организаторов, вспомогательных компаний и конкурентов, которые контролируют и монетизируют цепочку поставок. Есть множество инновационных решений, которые достигают этого препятствия и не дают результатов, когда компании считают, что невероятных функциональных возможностей, которые предлагает решение, будет достаточно.

Распределение является ключевым фактором для масштабируемости, привлечения организаторов, налаживания отношений с компаниями, которые дополняют друг друга. В конце концов, этот процесс делает решение легким в использовании, создавая опыт без потерь.

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Подводя итоги

История знает множество удивительных примеров внедрения инновационных решений во всех областях. Все они демонстрируют: лидерство, страсть, мастерство, настойчивость, удачу и успех.

Перевернуть реальность – не невозможно, но это требует упорного труда, тщательного анализа действительности и перспектив, взвешенного и системного подхода к разработке и реализации инновационной идеи.

По мере того, как компании стремятся способствовать инновациям, необходимо следовать путем совершенствования и автоматизации отраслей, которые они обслуживают, и, по сути, сделать мир в корне лучше.