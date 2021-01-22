Конкурс от Илона Маска: победитель получит 100 миллионов долларов – подробности
Американский миллиардер, основатель Space X и гендиректор Tesla Илон Маск объявил конкурс на наиболее эффективную технологию улавливания углерода. Изобретатель пообещал победителю приз в размере 100 миллионов долларов.
Все детали конкурса станут известны на следующей неделе. Об этом предприниматель сообщил в Twitter.
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Конкурс
Я отдам 100 миллионов долларов на приз за лучшую технологию улавливания углерода. Подробности на следующей неделе,
– написал Маск.
Илон Маск объявил конкурс: победитель получит 100 миллионов долларов / Скриншот Twitter Илона Маска
Правда, не все подписчики поддержали инициативу Маска. По их мнению, в настоящее время проблема распространения COVID-19 является более насущной. Пользователи сети предложили миллиардеру пожертвовать эти деньги на борьбу с коронавирусом и закупку вакцин.
"Почему бы вам не заняться вакциной от коронавируса, вам не кажется, что сейчас это немного важнее?", – спросили в комментариях.
Что известно о технологииУлавливание и хранение углерода – процесс, включающий отделение СО2 от промышленных и энергетических источников, транспортировку к месту хранения и долгосрочную изоляцию от атмосферы. Технология призвана бороться с глобальным потеплением и загрязнением окружающей среды.
Вероятно, Илон Маск ищет более эффективное решение, чем реакция Сабатье или реакция Боша. Эти технологии рассматривают для воплощения поставленной задачи.
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