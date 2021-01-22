Американский миллиардер, основатель Space X и гендиректор Tesla Илон Маск объявил конкурс на наиболее эффективную технологию улавливания углерода. Изобретатель пообещал победителю приз в размере 100 миллионов долларов.

Все детали конкурса станут известны на следующей неделе. Об этом предприниматель сообщил в Twitter.

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Конкурс

Я отдам 100 миллионов долларов на приз за лучшую технологию улавливания углерода. Подробности на следующей неделе,

– написал Маск.



Илон Маск объявил конкурс: победитель получит 100 миллионов долларов / Скриншот Twitter Илона Маска

Правда, не все подписчики поддержали инициативу Маска. По их мнению, в настоящее время проблема распространения COVID-19 является более насущной. Пользователи сети предложили миллиардеру пожертвовать эти деньги на борьбу с коронавирусом и закупку вакцин.

"Почему бы вам не заняться вакциной от коронавируса, вам не кажется, что сейчас это немного важнее?", – спросили в комментариях.

Что известно о технологии Улавливание и хранение углерода – процесс, включающий отделение СО2 от промышленных и энергетических источников, транспортировку к месту хранения и долгосрочную изоляцию от атмосферы. Технология призвана бороться с глобальным потеплением и загрязнением окружающей среды.

Цель Илона Маска Возможно, технология необходима инженеру для промышленного получения метана (CH4) на Марсе, который Маск планирует колонизировать в ближайшие десятилетия. Главная цель – сделать человечество межпланетным видом. По его мнению, мы должны отправиться в путешествие на другие планеты, ведь Солнце неизбежно поглотит Землю. Только таким образом человеческая цивилизация сможет избежать исчезновения.

Заметим, двигатели космических систем Starship работают на жидком кислороде и жидком метане, поэтому на Марсе понадобится источник обоих газов. Важно, что первый будет обеспечивать колонию атмосферой для дыхания.

Вероятно, Илон Маск ищет более эффективное решение, чем реакция Сабатье или реакция Боша. Эти технологии рассматривают для воплощения поставленной задачи.