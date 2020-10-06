Генеральный директор Tesla и SpaceX убежден, что человеческая цивилизация может избежать исчезновения путем превращения человека в многопланетний вид.

Илон Маск уверен: прогнозы, что расширение Солнца не произойдет в течение семи миллиардов лет – преуменьшение опасности. Своими мыслями об исчезновении человечества и поглощении планеты он поделился в интервью The New York Times podcast Sway.

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Генеральный директор SpaceХ считает, что в будущем человечество должно отправиться в путешествие по другим планетам, так как Солнце неизбежно поглотит планету Земля. Так, превращение человека в многопланетный вид даст возможность человечеству сделать то, чего не удавалось другим видам – избежать исчезновения.

Летопись окаменелостей свидетельствует о многих случаях вымирания видов на протяжении тысячелетий, что было вызвано падением метеоритов, супервулканами и естественными колебаниями климата, – отметил Маск.

Маск добавил, что быть многопланетным видом – фундаментально важно для сохранения земной жизни, в том виде, в какой мы ее знаем.

Солнце, в конце концов, расширится и поглотит Землю. Оно просто испепелит ее. Это обязательно произойдет, но не в ближайшее время, – подытожил Илон Маск.

Добавим, 9 мая 2018 года Илон Маск был удостоен членства Лондонского королевского общества за выдающиеся заслуги перед наукой.