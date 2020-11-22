Гендиректор SpaceX Илон Маск поделился новой информацией о будущей колонизации Марса. Изобретатель рассказал, что первые поселенцы будут жить там в зданиях, похожих на стеклянные купола.

Об этом Маск рассказал, общаясь с пользователем Astronomiaum в твиттере. Они обсудили тему колонизации Марса и ближайших планов изобретателя, пишут Инновации 24.

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Все началось с упоминания Astronomiaum о том, как в 2017 году Маск заявил, что хотел бы успеть за свою жизнь посетить Марс. А также о намерении заселить планету более миллионом людей к 2050 году.

"Возможно это, Илоне?", – спросил пользователь. "Да, действительно!", – ответил миллиардер на португальском языке. Его собеседник не замедлил с последующим вопросом.

И поинтересовался: будет ли Марс терраформированным, когда туда прибудут первые колонисты, или SpaceX разработает другой вариант, чтобы они могли там выжить.

Справка. Терраформирование – это изменение климатических условий планеты, спутника или другого космического тела.



Это нужно для того, чтобы приблизить атмосферу, температуру и экологические условия в состояние, пригодное для проживания.

"Сначала жизни в стеклянных куполах. А в конечном итоге – терраформирование для поддержания жизни, как на Земле", – сказал миллиардер на вопросы о жизни людей на Марсе.

Life in glass domes at first. Eventually, terraformed to support life, like Earth. — Elon Musk (@elonmusk) November 18, 2020

Терраформирование Марса – что об этом говорил Маск

Маск является сторонником процесса терраформирования, который может сделать Марс более пригодной для жизни планетой, об этом пишет The Independent.

Впервые изобретатель рассказал о терраформировании на Марсе еще в 2014 году. По его мнению, это может ускорить пригодность для проживания на Марсе.

Терраформирование – слишком медленный процесс, чтобы быть актуальным еще в нашей жизни. Зато за это время мы можем создать там поселение,

– говорил миллиардер.

"В конце концов, можно превратить Марс на планету, подобную Земле. Есть быстрый и медленный путь. Быстрый заключается в том, чтобы сбросить термоядерное оружие над полюсами", – отметил он.

О медленном пути Маск рассказал несколько лет спустя – он предложил разместить систему гигантских зеркал на орбите вокруг Марса, чтобы отражать солнечный свет на поверхности.

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В 2019 году издание Nature Astronomy опубликовало исследование о терраформировании Марса. Его авторы утверждали, что сделать это с помощью современных технологий пока невозможно. Но, похоже, что Маск не слишком из-за этого расстроился.

Ведь его профиль в твиттере до сих пор украшает обложка с изображением процесса терраформирования красной планеты. А SpaceX предлагает футболку со слоганом Nuke Mars ( "Ядерный Марс") в своем интернет-магазине.